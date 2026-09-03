El estado de salud del expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, ha generado incertidumbre luego de que varios medios reportaran que habría sufrido un presunto accidente cerebrovascular (ACV). Hasta el momento, el gobierno de Cuba no ha confirmado oficialmente el diagnóstico ni ha emitido un parte médico.

Las versiones comenzaron a circular en redes sociales junto a rumores sobre su supuesto fallecimiento. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido corroboradas por las autoridades cubanas ni por la familia del exmandatario, por lo que su muerte permanece sin confirmar.

Según los reportes, Castro permanecería bajo atención médica en condición delicada y requeriría cuidados especializados, aunque no se han divulgado detalles sobre el lugar donde recibe tratamiento ni sobre su evolución clínica.

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Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931 y fue una de las figuras centrales de la Revolución Cubana. Asumió la presidencia de Cuba en 2008, tras la salida del poder de su hermano Fidel Castro, y gobernó la isla hasta 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel. Posteriormente continuó como una figura influyente dentro del Partido Comunista hasta su retiro de los principales cargos políticos.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 13 de agosto de 2026, durante un acto en La Habana por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. Desde entonces, su presencia pública había sido limitada debido a su avanzada edad.

Por ahora, la información sobre el presunto accidente cerebrovascular continúa siendo preliminar y se espera una comunicación oficial que aclare el verdadero estado de salud del exlíder cubano.