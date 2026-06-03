Ciudad de Panamá. Las autoridades panameñas confirmaron el martes que 195 reclusos se fugaron del centro penitenciario La Joyita, en una zona al este de la capital, durante un motín ocurrido la víspera que dejó tres privados de libertad muertos, seis heridos y tres policías lesionados.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo en conferencia de prensa que de los evadidos, 123 han sido recapturados y 72 permanecen prófugos. Estas cifras se dieron después de varias horas de confusión en las que la cantidad de presos fugados iba cambiando.

El jefe policial explicó que la situación se originó por molestias surgidas durante un operativo de traslado de reclusos.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dijo en la misma rueda de prensa que se ordenó los traslados justamente por una alerta de seguridad.

“El motín se registró en dos pabellones que fueron los que ocasionaron el desastre” y fue aprovechado por decenas de reos para escapar, según Montalvo.

La Joyita, construida a fines de la década de los años 90, alberga una población aproximada de 4.800 privados de libertad, cuando su capacidad estimada por las autoridades es de poco más de 2,800.

Las autoridades informaron que seis reclusos resultaron heridos durante los hechos, al igual que tres unidades policiales, una de ellas fue secuestrada dentro de uno de los pabellones.

Para la búsqueda de los fugitivos se desplegó un operativo nacional con 1,200 unidades de distintos estamentos de seguridad, con apoyo de helicópteros y retenes en varios puntos del país.

Las autoridades también reconocieron que algunos reclusos colaboraron con los organismos de seguridad durante la emergencia.

Fernández, el director de la Policía, calificó los hechos como “una situación crítica” y aseguró que continúan las operaciones para recapturar a los reclusos evadidos.

El motín se registra varios días después que un tribunal declaró culpables a 12 internos por el asesinato de 13 reclusos ocurrida durante una reyerta en 2019 en esa misma prisión, que fue considerado uno de los eventos más mortíferos en la historia penitenciaria del país.