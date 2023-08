Desde hace un par de semanas, médicos del sector público y privado han venido advirtiendo de un incremento en los casos de covid-19 en El Salvador. Los especialistas presumen que detrás del alza está el EG.5 -también conocida como Eris-, un sublinaje de ómicron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya declaró como variante de interés.

Ante el panorama, el gremio médico consideró necesario que la población vuelva a usar la mascarilla en ciertos espacios, en particular en los lugares donde hay poca ventilación y con aglomeración de personas; y también si tiene síntomas gripales.

Aunque ya el covid-19 es una enfermedad endémica, como la gripe, los médicos señalan que esto no significa que no sea grave para personas vulnerables, como adultos mayores de 60 años con enfermedades cardíacas, diabetes o personas que siguen tratamientos contra el cáncer o VIH, donde el sistema inmune se ve comprometido. “Una persona que tenga síntomas gripales no debería acercarse a una persona con enfermedades crónicas, debería aislarse”, recomendó el médico infectólogo Jorge Panameño.

PUBLICIDAD

También recomendaron que, si hay síntomas gripales, no se debe acudir al trabajo o a la escuela ni automedicarse, se debe consultar al especialista y usar mascarilla dentro de casa. Panameño recordó que hace unas semanas atendió a pacientes donde el brote se presentó en un mismo núcleo familiar.

Además del distanciamiento social, el lavado de manos constante es, a juicio de los médicos, una práctica que se ha perdido en los últimos meses y que es causante no solo de covid-19, sino de otras enfermedades, como las gastrointestinales.

`En alerta

Eris ha puesto en alerta, de nuevo, al mundo ante el rápido incremento de casos en países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Canadá y otros. El 9 de agosto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que “el virus sigue circulando por todos los países, sigue matando y sigue mutando. La OMS está actualmente haciendo un seguimiento de diversas variantes, incluida la EG.5″. Agregó que el riesgo del aparecimiento de una variante más peligrosa sigue latente y también que esta aumente el número de casos e incluso de defunciones.

Esta semana, el gremio médico salvadoreño no descartó que la variante ya esté en el país, pero lamentó que el Ministerio de Salud (MINSAL) no divulgue datos de vigilancia genómica que permitan determinar qué variantes del covid-19 están circulando en el territorio nacional.