EL CAIRO. Un barco perteneciente a un faraón egipcio se ensambla a plena vista en la sala de exposiciones del Gran Museo Egipcio.

El martes por la mañana, ante la mirada de decenas de visitantes, el personal comenzó a ensamblar el barco de madera de cedro, uno de los dos encontrados pertenecientes al rey Keops.

Se espera que el ensamblaje de la embarcación de 42 metros (137 pies) de largo, que se encuentra junto a su gemelo ya ensamblado que se exhibe, dure alrededor de cuatro años, según Issa Zeidan, jefe de restauración del Gran Museo Egipcio. Contiene 1650 piezas de madera.

PUBLICIDAD

El rey Keops gobernó el antiguo Egipto hace más de 4500 años y construyó la Gran Pirámide de Giza.

“Hoy presencian uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI”, declaró el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, quien asistió al evento. El museo de mil millones de dólares, también conocido como GEM, fue promocionado como el más grande del mundo tras su suntuosa inauguración el mes pasado. Alberga cerca de 50,000 artefactos, incluyendo la colección de tesoros de la tumba del famoso rey Tutankamón, descubierta en 1922. Se espera que el museo, ubicado cerca de las pirámides en las afueras de El Cairo, impulse los ingresos turísticos de Egipto y ayude a impulsar su debilitada economía.

La embarcación fue una de las dos descubiertas en 1954, frente al lado sur de la Gran Pirámide. La excavación de sus partes de madera comenzó en 2014, según el sitio web del museo.

El propósito exacto de las embarcaciones sigue sin estar claro, pero los expertos creen que se utilizaron para transportar el cuerpo del rey Keops durante su funeral o para su viaje al más allá con el dios del sol Ra, según el museo.