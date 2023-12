( (Cortesía de la familia Shamriz, Al-Talalka y la familia Haim, via AP. )

JERUSALÉN. Tres rehenes israelíes que fueron abatidos por error por las tropas israelíes en la Franja de Gaza, agitaban una bandera blanca y estaban sin camisas cuando fueron asesinados, según informaron el sábado responsables militares, en el primer reconocimiento de este tipo por parte de Israel de haber dañado a algún rehén en su guerra contra Hamás.

Es probable que la indignación por los asesinatos erróneos aumente la presión sobre el gobierno israelí para que reanude las negociaciones con Hamás, mediadas por Qatar, sobre el intercambio de más rehenes, que según Israel son 129, por palestinos encarcelados en Israel. Los dirigentes israelíes han afirmado que la liberación de los rehenes sólo puede lograrse mediante la presión militar.

Un alto cargo de Hamás, Osama Hamdan, reiteró el sábado que no habrá más liberaciones de rehenes hasta que termine la guerra e Israel acepte las condiciones de Hamás para un intercambio. Hamdan, miembro de la oficina política de toma de decisiones del grupo militante, dijo que no tenía información sobre informes no confirmados de una reunión entre funcionarios israelíes y qataríes en relación con un posible intercambio.

El relato israelí de cómo murieron los tres rehenes suscitó dudas sobre la conducta de sus tropas. Los palestinos han denunciado en varias ocasiones que los soldados israelíes abrieron fuego cuando los civiles intentaban huir para ponerse a salvo. Hamás ha afirmado que otros rehenes murieron anteriormente por fuego o ataques aéreos israelíes, sin presentar pruebas.

Un oficial del ejército israelí, que habló bajo condición de anonimato para informar a los periodistas de acuerdo con las normas militares, dijo que era probable que los rehenes hubieran sido abandonados por sus captores o se hubieran escapado. El comportamiento de los soldados fue “contrario a nuestras normas de combate”, dijo el oficial, y estaba siendo investigado al más alto nivel.

Los rehenes hicieron todo lo posible para indicar que no eran una amenaza, “pero este tiroteo se produjo durante los combates y bajo presión”, dijo Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor del ejército, en una declaración posterior el sábado.

Halevi añadió: “Puede haber incidentes adicionales en los que los rehenes escapen o sean abandonados durante los combates. Tenemos la obligación y la responsabilidad de sacarlos con vida”.

Los rehenes, todos ellos de unos 20 años, murieron el viernes en la zona de Shijaiyah, en la ciudad de Gaza, donde las tropas libran encarnizados combates con militantes de Hamás. Se encontraban entre las más de 240 personas tomadas como rehenes durante una incursión sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre, en la que murieron unas 1,200 personas, en su mayoría civiles.

La situación de los rehenes ha dominado el discurso público en Israel. En un mitin celebrado el sábado por la noche en Tel Aviv, Rubi Chen, padre de Itay Chen, rehén de 19 años, criticó al gobierno por creer que los rehenes podrían ser recuperados mediante presión militar. “Pongan la mejor oferta sobre la mesa para que los rehenes vuelvan a casa con vida”, dijo. “No queremos que vuelvan en bolsas”.

El militar israelí dijo que los tres rehenes habían salido de un edificio cercano a las posiciones de los soldados israelíes. Ondeaban una bandera blanca y estaban sin camiseta, posiblemente tratando de señalar que no representaban ninguna amenaza.

Dos fueron abatidos inmediatamente, y el tercero volvió corriendo al edificio gritando ayuda en hebreo. El comandante dio orden de alto el fuego, pero otra ráfaga de disparos mató al tercer hombre, según el funcionario.

Los medios de comunicación israelíes ofrecieron un relato más detallado. El diario de gran tirada Yediot Ahronot dijo que, según una investigación sobre el incidente, los soldados siguieron al tercer hombre y le gritaron que saliera, y al menos un soldado le disparó cuando salió de una escalera.

El periódico israelí Haaretz ofrecía una versión similar, afirmando que los soldados que siguieron al tercer rehén creían que era un miembro de Hamás que intentaba engañarlos. Los medios de comunicación locales informaron de que los soldados habían visto antes un edificio cercano marcado con “SOS” y “¡Socorro! Tres rehenes”, pero temieron que fuera una trampa.

Dahlia Scheindlin, analista política israelí, dijo que era poco probable que los asesinatos alteraran masivamente el apoyo público a la guerra. La mayoría de los israelíes siguen teniendo un fuerte sentido de por qué se está luchando y creen que es necesario derrotar a Hamás, dijo.

“Sienten que no hay otra opción”, afirmó.

Los asesinatos pusieron de relieve los peligros a los que se enfrentan los rehenes en zonas de combate casa por casa como Shijaiyah, donde nueve soldados murieron esta semana en uno de los días más mortíferos de la guerra para las fuerzas terrestres. El ejército ha afirmado que Hamás ha colocado trampas explosivas en edificios y ha tendido emboscadas a las tropas tras salir de una red de túneles que construyó bajo la ciudad de Gaza.

El sábado, el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos afirmó que otro rehén, Inbar Hayman, de 27 años, había muerto en Gaza. El grupo no dio más detalles.

Hamás liberó a más de 100 rehenes a cambio de prisioneros palestinos durante un breve alto el fuego en noviembre. Casi todos los liberados por ambas partes eran mujeres y menores. Las conversaciones sobre nuevos canjes fracasaron.

Liberarán a los rehenes si Israel pone fin a las hostilidades.

Hamás afirmó que sólo liberará a los rehenes restantes si Israel pone fin a la guerra y libera a todos los presos palestinos. A finales de noviembre, Israel mantenía retenidos a casi 7,000 palestinos, acusados o condenados por delitos contra la seguridad, entre ellos cientos detenidos desde el comienzo de la guerra.

La ofensiva ha matado a más de 18,700 palestinos, según informó el jueves el Ministerio de Sanidad de Gaza, gobernada por Hamás. El ministerio no distingue entre muertes de civiles y combatientes. Su recuento no especificaba cuántos eran mujeres y menores, pero han constituido sistemáticamente alrededor de dos tercios de los muertos.

Fue la última actualización del ministerio antes de un apagón de comunicaciones que siguió obstaculizando los servicios telefónicos y de Internet en la Franja de Gaza. “Ahora 48 horas y contando. Es probable que el incidente limite la información y la visibilidad de los acontecimientos sobre el terreno”, declaró Alp Toker, director de NetBlocks, un grupo que hace un seguimiento de los cortes de Internet.

La guerra ha sido mortal para los periodistas. Decenas de personas celebraron el sábado las oraciones fúnebres por Samer Abu Daqqa, periodista palestino que trabajaba para la cadena de televisión Al Yazira y que murió el viernes en un ataque israelí en la ciudad meridional de Jan Yunis. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, el camarógrafo es el 64º periodista muerto en el conflicto: 57 palestinos, cuatro israelíes y tres libaneses.

La guerra ha arrasado gran parte del norte de Gaza y ha expulsado de sus hogares al 85% de los 2,3 millones de habitantes del territorio. Los desplazados se han hacinado en refugios principalmente en el sur. Sólo un goteo de ayuda ha podido entrar en Gaza. Israel ha declarado que abrirá un segundo punto de entrada en Kerem Shalom para acelerar las entregas.

El Patriarcado Latino de Jerusalén informó de que dos mujeres cristianas que se encontraban en una iglesia de la ciudad de Gaza murieron el sábado por disparos de francotiradores israelíes y otras siete resultaron heridas. Las mujeres fueron identificadas como madre e hija, y una de ellas murió al intentar llevar a la otra a un lugar seguro. Gaza cuenta con una pequeña comunidad cristiana de unas 1.000 personas. Israel no hizo ningún comentario al respecto.

En otra parte de la devastada ciudad de Gaza, el residente Assad Abu Taha informó por teléfono desde Shijaiyah de “un violento bombardeo”. Y un periodista de Associated Press en el sur de Gaza informó de ataques aéreos y bombardeos de tanques durante la noche en Khan Younis y Rafah.

Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, ha expresado su malestar por la incapacidad de Israel para reducir el número de víctimas civiles, pero la Casa Blanca sigue ofreciendo su apoyo con envíos de armas y respaldo diplomático.

El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, viajaba a Israel para proseguir las conversaciones sobre un calendario para poner fin a la intensa fase de combate de la guerra.