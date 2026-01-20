Una de las voces que mejor ilustra el impacto humano del choque ferroviario ocurrido el domingo es la de Ana García, una pasajera que viajaba en el tren de alta velocidad Iryo en la ruta Málaga–Madrid. Su hermana, quien está embarazada y que iba junto a ella, permanece hospitalizada en condición crítica en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) tras resultar gravemente herida en el accidente.

Ambas, naturales de Málaga pero residentes por trabajo en Madrid, habían abordado el vagón siete para pasar el fin de semana con su familia en la Costa del Sol. El viaje de regreso se convirtió en una pesadilla cuando el tren en el que se desplazaban colisionó y terminó descarrilando.

En declaraciones ofrecidas a un programa de televisión, García describió escenas de desesperación tras el impacto.

“Había personas muy mal heridas. Las tenías frente a ti y sabías que se estaban muriendo y no podías hacer nada”, relató. Según su testimonio, el tren estuvo a punto de volcar por completo. “Pensé: ‘Hasta aquí’. Me giré, vi a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo", recuerda. No escuchó nada más. “Sólo chillidos”.

Intentó acercarse a su hermana, pero el caos dentro del vagón lo hizo imposible. Otros pasajeros le advirtieron que estaba pisando a una niña, y tuvo que detenerse.

“No pude llegar hasta ella. Había partes del tren atravesadas y me sacaron por una ventana”, explicó. En ese momento, comenzó a pedir ayuda desesperadamente.

“Gritaba que mi hermana estaba embarazada. Lograron sacarla y ahora está en ICU”, dijo, sin tener aún información clara sobre su evolución médica.

Las dos fueron trasladadas en ambulancia a un hospital, donde la hermana de Ana continúa ingresada. A la angustia por su estado de salud se suma otra preocupación: su perro, Boro, que viajaba con ellas, está desaparecido. “Si alguien puede ayudar a buscar animales también, por favor. Ellos son familia”, expresó. Su llamado pone en evidencia una dimensión menos visible de la tragedia, en la que varias familias también han perdido a sus mascotas.

El accidente ocurrió el domingo a las 7:45 de la noche, cuando un tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que había salido de la estación María Zambrano en Málaga con destino a Madrid, chocó con un tren Alvia que transitaba por una vía paralela desde Madrid hacia Huelva. El impacto, que se estima ocurrió a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora, provocó el descarrilamiento de ambos convoyes.

Las autoridades investigan las causas del siniestro. De acuerdo con información preliminar, al menos 40 personas han muerto. El Ministerio del Interior confirmó más de 150 heridos, incluyendo cinco en estado crítico, 24 graves y más de un centenar con lesiones de diversa consideración.

La mayoría de los heridos fueron trasladados al Hospital Reina Sofía, en Córdoba, y al Hospital de Andújar, en Jaén, donde ingresaron los casos menos graves. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía informó que 122 personas recibieron atención médica y que 48 permanecen hospitalizadas, entre ellas cinco menores de edad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, indicó que 11 adultos y un menor continúan en ICU en el Hospital Reina Sofía, mientras que 74 personas ya han sido dadas de alta. Las autoridades continúan atendiendo a las víctimas y sus familiares, mientras el país permanece atento al desarrollo de la investigación.