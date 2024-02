La presidenta conservadora de Hungría, Katalin Novák, renunció en medio de la protesta pública por el indulto que concedió a un hombre condenado como cómplice en un caso de abuso sexual infantil, una decisión que desató un escándalo político sin precedentes para el gobierno nacionalista de larga data.

Novák, de 46 años, anunció en un mensaje televisado el sábado que dejaría la presidencia, cargo que ocupa desde 2022. Su decisión se produjo después de más de una semana de indignación pública después de que se revelara que había concedido en abril de 2023 el indulto presidencial a un hombre condenado por ocultar una serie de abusos sexuales infantiles en un hogar infantil estatal.

“Otorgué un indulto que causó desconcierto e inquietud a muchas personas”, dijo Novák el sábado. “Cometí un error”.

La renuncia de Novák se produjo como una rara muestra de agitación política para el partido gobernante nacionalista de Hungría, Fidesz, que ha gobernado con una mayoría constitucional desde 2010. Bajo el liderazgo del Primer Ministro Viktor Orbán, Fidesz ha sido acusado de desmantelar las instituciones democráticas y manipular el sistema electoral y medios de comunicación a su favor.

Novák, un aliado clave de Orbán y ex vicepresidente de Fidesz, fue ministra de Familias de Hungría hasta su nombramiento a la presidencia. Ha defendido abiertamente los valores familiares tradicionales y la protección de los niños.

Fue la primera mujer presidenta en la historia de Hungría y la persona más joven en ocupar el cargo.

Pero su condena llegó a su fin después de que indultó a un hombre condenado a más de tres años de prisión en 2018 por presionar a las víctimas para que se retractaran de sus denuncias de abuso sexual por parte del director de la institución, que fue condenado a ocho años por abusar de al menos 10 niños entre 2004 y 2016.

“Basándome en la solicitud de indulto y la información disponible, en abril del año pasado me decidí a favor del indulto, en la creencia de que el convicto no abusó de la vulnerabilidad de los niños que se le habían confiado”, dijo Novák el sábado. “Cometí un error, porque la decisión de indultar y la falta de justificación podían generar dudas sobre la tolerancia cero hacia la pedofilia. Pero aquí no hay ni puede haber duda”.

También estuvo implicada en el indulto Judit Varga, otra figura clave del Fidesz que respaldó el indulto como entonces ministra de Justicia de Hungría. Se esperaba que Varga encabezara la lista de candidatos del Fidesz al Parlamento Europeo cuando se celebren elecciones este verano.

Pero en una publicación de Facebook el sábado, Varga anunció que asumiría la responsabilidad política de respaldar el indulto y “se retiraría de la vida pública, renunciando a mi escaño como miembro del parlamento y también como líder de la lista del PE”.