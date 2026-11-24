El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inauguró este martes en el este del país un nuevo puerto destinado a cruceros en el que proyecta recibir 250.000 turistas en 2027 y alcanzar un millón en 2030.

Con una inversión público-privada de 90 millones de dólares, Port Samaná impulsará la creación de 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos, indicó Abinader en el acto de inauguración.

La obra, que se proyectó en octubre de 2020, está destinada a fortalecer la llegada de navieras internacionales, cruceristas, dinamizar la actividad turística y generar desarrollo para las comunidades de Samaná, península al este de la República Dominicana conocida por sus playas paradisíacas.

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El mandatario señaló que a través de este puerto los turistas podrán visitar el la cascada el Salto del limón, el malecón de la ciudad de Samaná, disfrutar el avistamiento de ballenas, conocer la turística ciudad de Las Terrenas, así como realizar excursiones por el paraje natural de Los Haitises o degustar los camarones del municipio de Sánchez.

Port Samaná proyecta recibir 250,000 cruceristas en 2027, más que duplicar esa cantidad en 2028, con 540,000, y alcanzar un millón de turistas en 2030, convirtiéndose en uno de los motores económicos de la región.

El CEO de ITM Group, la empresa promotora de la obra, destacó que este puerto se sustenta en tres ejes “fundamentales”: la integración con la comunidad, el desarrollo social y la armonía entre la industria de cruceros y el pueblo de Arroyo Barril, donde está ubicado el puerto.

Por su parte, el ministro de Turismo dominicano, David Collado, destacó que el país “se encuentra en su mejor momento” en materia turística y proyectó que este año el país alcanzará los 12,5 millones de visitantes, cifra récord en la historia de esta nación caribeña.