Las autoridades antinarcóticos de República Dominicana informaron este domingo de la incautación de más de 15,000 plantas de marihuana, la mayor intervención de ese tipo en la historia del país, en una apartada comunidad rural en el centro del país.

Tras sobrevuelos de drones, unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público (Fiscalía), apoyados por el servicio de inteligencia, realizaron la incautación del cultivo con 15,392 plantas e intervinieron una vivienda, utilizada como centro de acopio, en la provincia de San José de Ocoa (centro).

En el decomiso de las plantas, que se ejecutó durante tres días, también se intervinieron herramientas e insumos usados para la producción, secado, dosificación y distribución del vegetal, detalló la DNCD en un documento.

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Hasta el momento las autoridades han interrogado a más de diez personas, entre dominicanos y haitianos, por estos hechos que, de acuerdo con la DNCD, estarían relacionados con un desmantelamiento anterior de una plantación de marihuana de más de 3,000 plantas en esa misma zona, caso por el que actualmente tres hombres permanecen en prisión.

Las autoridades destacaron que este “gran golpe” constituye “la mayor incautación de este tipo en la historia de la República Dominicana, marcando un hito sin precedentes en el combate a las redes del narcotráfico en el país”.

Actualmente los cuerpos de seguridad mantienen su presencia en el área donde se encuentra la plantación incautada con el objetivo de recabar nuevas pruebas de cara a la investigación.

Las plantas intervenidas fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su peso total.

Esta nueva intervención se produce en un contexto internacional marcado por la Operación Lanza del Sur de EE.UU. para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica.

En los primeros meses de 2026 las autoridades dominicanas han incautado más de 14.3 toneladas de drogas, de acuerdo con datos de la DNCD.

Además, desde el pasado mes de enero y hasta la fecha han sido destruidos en total 23,638 kilogramos y 179 gramos de drogas, de acuerdo con datos de la entidad forense.

El año pasado las autoridades del país decomisaron más de 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos.