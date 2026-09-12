Santo Domingo. República Dominicana reforzó de forma preventiva la vigilancia epidemiológica y zoosanitaria ante la sospecha de 13 casos de carbunco cutáneo o ántrax en el suroeste de la vecina Haití, informó el Ministerio de Salud Pública.

“República Dominicana no registra casos de ántrax ni existe una situación de emergencia sanitaria. Hemos reforzado la vigilancia como medida preventiva y nuestros servicios de salud están preparados para identificar oportunamente cualquier caso sospechoso”, afirmó el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en un comunicado.

De acuerdo con la información recibida por las autoridades dominicanas, los casos sospechosos de ántrax bajo investigación se concentran en Baliverne, una localidad de la comuna de Dame-Marie, en el departamento haitiano de Grand’Anse (suroeste).

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Entre los casos sospechosos se han reportado dos fallecimientos, aunque las autoridades han precisado que hasta el momento no existe confirmación de que el ántrax haya sido la causa de las muertes.

Como posible fuente de exposición se investiga el contacto con ganado enfermo.

El carbunco o ántrax es una enfermedad causada por la bacteria “Bacillus anthracis”, que afecta principalmente a animales herbívoros, entre ellos ganado bovino, ovino y caprino. Los seres humanos pueden contraerla principalmente mediante el contacto directo con animales infectados o con productos de origen animal contaminados.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, por lo que el riesgo asociado al contacto con una persona afectada es bajo, según Salud Pública.

Las autoridades dominicanas han concentrado las acciones preventivas especialmente en la movilización no regulada de animales y productos de origen animal.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y reiteraron que las medidas implementadas forman parte de los mecanismos habituales de vigilancia y preparación sanitaria.