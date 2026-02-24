Santo Domingo. República Dominicana restableció en un 100% el servicio eléctrico tras el apagón nacional del lunes a causa de una “falla mayor” en el Servicio Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) que afectó prácticamente todas las labores cotidianas en el país.

El SENI quedó restablecido en un 100% a las 11:53 p.m. del lunes “tras culminar el proceso de reposición iniciado luego de la incidencia registrada el lunes en horas de la mañana”, explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, este martes en un comunicado.

Personas se sientan en una acera durante un apagón en Santo Domingo, República Dominicana, el lunes 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

Con el sistema completamente estabilizado “se activan los procedimientos de investigación técnica para determinar con precisión las causas del evento inicial”, añadió.

El proceso de recuperación “se desarrolló bajo estrictos criterios técnicos, garantizando la estabilidad de la frecuencia, balance entre carga, generación y la sincronización progresiva de los circuitos en todo el territorio nacional”, sostuvo.

Personas esperan transporte durante un apagón en Santo Domingo, República Dominicana, el lunes 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

Las autoridades atribuyeron el apagón a una “falla mayor” en el SENI, que se produjo pasadas las 10:53 a.m. en una línea que aporta 138 kilovatios al sistema.

La República Dominicana sufrió el 11 de noviembre un apagón nacional a causa de una avería originada en el sistema de transmisión.

Personas esperan tomar el transporte público durante un apagón en Santo Domingo, República Dominicana, el lunes 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

Tras registrarse el apagón, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) estableció que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, en el este del país, originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.