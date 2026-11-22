Este 15 de diciembre los comercios dejarán de entregar fundas plásticas de forma gratuita, obligando a los consumidores a pagar por las que utilicen o llevar sus propias bolsas reutilizables, según lo establecido por la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

La medida, que pretende reducir el consumo de plástico para cuidar el medioambiente, se encuentra en una encrucijada entre los actores del sector, quienes por un lado exigen una prórroga para adaptarse y otros aseguran estar preparados para responder a la demanda según la fecha establecida.

Iván García, dirigente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), solicitó ampliar el plazo establecido para facilitar la adaptación del sector comercial a esta nueva disposición, recordando que en el país existen 62,000 colmados, 3,570 pequeños y medianos supermercados, 3,900 farmacias, 5,550 ferreterías y 9,800 tiendas de distintas actividades.

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“Tenemos que tener procedimientos que sean asequibles para todo el comercio organizado de la República Dominicana, por lo cual solicitamos que se aplace hasta el 15 de marzo del próximo año para que se le pueda dar mayor información a todos los consumidores para que conozcan que se van a utilizar fundas reutilizables que la gente va a tener que comprar”, sustentó.

Señaló que varios aspectos de esta ley no quedaron bien establecidos, lo cual puede llegar a causar posible confusión entre los actores involucrados, proponiendo reglas claras y aplicables para todos.

Aunque todavía no existe una tarifa oficial para el cobro, los montos discutidos por los representantes del comercio, autoridades y miembros de la industria del plástico oscilan entre RD$0.50 y RD$2 por cada funda plástica.

Mientras tanto, la Asociación Dominicana de Fabricantes de Fundas Plásticas Recicladas (Adofar) informó en un comunicado de prensa que se encuentra preparada para la implementación de esta ley, contando con las suficientes fundas para abastecer al comercio desde el primer día.

“La industria dominicana de fundas plásticas recicladas está preparada para asumir esta nueva etapa. Contamos con la capacidad productiva, la experiencia y el compromiso necesarios para garantizar el abastecimiento del comercio nacional con fundas que cumplen las disposiciones legales. Nuestro objetivo es que esta medida no solo contribuya a reducir el consumo innecesario de plásticos, sino que también fortalezca la industria nacional del reciclaje, promueva la economía circular y genere mayores oportunidades para la recuperación y valorización de los residuos”, expresó Manuel Taveras, presidente de ADOFAR.

A su juicio, el cobro cumple su propósito si el consumidor usa menos fundas y las que usa regresan a la cadena de reciclaje.