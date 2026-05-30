BANGKOK. Equipos de rescate en Laos informaron el sábado que rescataron a cuatro aldeanos que estuvieron atrapados durante 10 días en una cueva inundada, un día después de que otro fuera rescatado con éxito. Dos hombres permanecen desaparecidos.

Grupos de rescate laosianos y tailandeses publicaron en redes sociales la exitosa operación, junto con fotos de los hombres acostados en camillas, con máscaras de oxígeno y envueltos en mantas térmicas.

La organización laosiana Voluntarios de Rescate para el Pueblo informó en su página de Facebook que el nivel del agua dentro de la cueva bajó lo suficiente como para que pudieran salir con los buzos que habían ingresado para entregarles alimentos y agua. Añadieron que continuarán la búsqueda de los dos desaparecidos.

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Un video publicado en línea por Chakkit Taengtang, un rescatista tailandés presente en el lugar, mostraba a los hombres siendo ayudados uno a uno a salir de la entrada de la cueva, con los cuerpos cubiertos de lodo. Tras salir, algunos se desplomaron en el suelo y fueron abrazados por un grupo de rescatistas que lloraban de alegría.

El primero de los atrapados fue evacuado sano y salvo el viernes. Según los rescatistas, la operación duró unos 30 minutos. Los videos mostraron el momento en que emergió del agua junto a un buzo, recuperando el aliento antes de arrastrarse con dificultad por un estrecho pasaje inundado y ponerse de pie con dificultad.

Según los informes, los aldeanos habían entrado en la cueva la semana pasada en busca de minerales valiosos antes de quedar atrapados por una inundación repentina que les bloqueó la salida. Otro aldeano escapó a tiempo y alertó a las autoridades sobre los siete que quedaron atrás.

Cinco de ellos fueron encontrados con vida el miércoles. Fueron identificados por sus nombres de pila: Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen.

A los equipos de rescate de Laos y la vecina Tailandia se unieron colegas japoneses y malasios. Según informes, especialistas indonesios, franceses y australianos también llegaron al lugar, ubicado en una zona escarpada de la provincia central de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros al norte de la capital, Vientiane.

Varios de ellos participaron en el complejo rescate de doce escolares y su entrenador de fútbol en una cueva del norte de Tailandia en 2018.

Los rescatistas también se preparan para buscar a los dos aldeanos que permanecen desaparecidos.

Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo de rescate tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, declaró el viernes que el equipo planea explorar una zona más profunda de la cueva, entre 20 y 25 metros más allá del lugar donde se encontraron los sobrevivientes. Sin embargo, advirtió que esa sección está muy inundada.