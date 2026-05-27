Siete personas permanecen atrapadas desde hace cinco días dentro de una cueva inundada en la provincia de Xaysomboun, en el centro de Laos. Equipos locales y buzos especializados de Tailandia intentan llegar al grupo en medio de lluvias intensas, derrumbes y pasos extremadamente reducidos.

A las labores de rescate se unieron buzos que participaron en la operación de la cueva Tham Luang, en Tailandia, durante el 2018. En aquel caso, 12 jugadores de fútbol y su entrenador permanecieron atrapados por más de dos semanas dentro de una cueva inundada.

Según reportes locales, el grupo ingresó el miércoles pasado para cazar animales silvestres y buscar oro. Las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra que bloquearon la entrada principal.

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La cueva se ubica en una zona remota y se extiende a gran profundidad bajo tierra. Habitantes de la zona creen que las personas podrían estar atrapadas a más de 100 metros de la entrada.

Videos difundidos por grupos de rescate tailandeses muestran a socorristas avanzando entre pasajes oscuros y estrechos. Varias secciones permanecían casi completamente cubiertas por agua con barro.

Los rescatistas indicaron que uno de los túneles de acceso tiene apenas 60 centímetros de altura.

Bounkham Luanglat, encargado de una asociación local de rescate, declaró a la AFP que todavía no existe confirmación sobre el estado de las víctimas. Cerca de 100 personas participan en la operación.

Las cuadrillas en el exterior concentran esfuerzos en bombear agua fuera de la cueva. Mientras tanto, los equipos dentro del sistema subterráneo instalan cuerdas para facilitar el avance de los rescatistas.

Kengkard Bongkawong, jefe de operaciones del grupo tailandés Metta Tham Rescue, explicó que el recorrido no presenta gran dificultad técnica. Sin embargo, advirtió que el principal problema es el espacio reducido y las rocas afiladas.

El rescatista indicó que todavía no recibieron señales de vida. Aun así, mantiene la esperanza de encontrar con vida al grupo debido a que un sobreviviente que logró escapar informó sobre una zona elevada dentro de la cueva que permanece por encima del nivel del agua.

Kengkard participó en el rescate de la cueva Tham Luang en el 2018. Según explicó, todavía existe aire dentro del sistema subterráneo.

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Los equipos de rescate lograron avanzar hasta un punto ubicado a 40 metros del sitio donde sospechan que se refugia el grupo atrapado. No obstante, las lluvias persistentes arrastraron sedimentos que bloquearon nuevamente el acceso durante la noche del domingo.

De acuerdo con Kengkard, la abertura disponible tiene solo 50 centímetros de ancho, lo que dificulta el paso de los socorristas.

El lunes también se incorporaron a las labores Mikko Paasi, buzo finlandés que participó en el rescate de Tham Luang, y el tailandés Norrased Palasing.

Los rescatistas permanecieron durante la noche en el lugar debido a que el acceso al complejo de cuevas requiere una caminata de 5 kilómetros por terreno montañoso.

Jakkrit Taengtang, técnico de rescate de la Fundación Saithan Saphanboon, explicó en una actualización en Facebook que el avance de la operación depende directamente de las lluvias.

El rescatista afirmó que el aumento del nivel del agua obligó a las cuadrillas a retroceder antes de tiempo.

Hasta ahora no está claro si el grupo buscaba oro como parte de una actividad artesanal o si trabajaba para alguna empresa minera.