Malé. El operativo internacional de rescate en Maldivas concluyó este miércoles con la recuperación de los dos últimos cadáveres de los buzos italianos que permanecían atrapados en una cueva submarina del archipiélago.

“Los dos cuerpos restantes han sido recuperados y traídos a la superficie, por lo que concluye la fase actual de la misión. Agradecemos al equipo de DAN su profesionalidad y apoyo”, declaró a EFE el portavoz del Gobierno maldivo, Mohamed Hussain Shareef.

Las autoridades confirmaron que la expedición de buceo terminó con éxito con los mismos procedimientos de ayer, cuando el grupo de expertos finlandeses logró recuperar otros dos de los cadáveres de los cinco fallecidos.

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El portavoz maldivo avanzó que la siguiente fase será la repatriación de los cuerpos a Italia, que se espera que sean enviados en un mismo vuelo una vez concluyan las labores de identificación en la morgue de Malé, según la compañía encargada del traslado.

Con la operación de hoy, el equipo de especialistas ha logrado recuperar la totalidad de los cinco turistas fallecidos en una compleja misión a 60 metros (197 pies) de profundidad, que ha requerido el uso de material especializado como propulsores subacuáticos (DPV) y sistemas redundantes de soporte vital, según indicó DAN Europe.

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando los cinco turistas italianos, tres mujeres y un hombre que formaban parte de un grupo de científicos, además de un acompañante, quedaron atrapados en una gruta mientras practicaban una expedición de submarinismo.

La cueva, bajo el nombre de Dhevana Kandu, cercana a la isla de Alimath, es conocida por tener pasajes extremadamente estrechos y una visibilidad casi nula, en una zona de alta afluencia para los amantes del buceo.

Uno de los cuerpos fue recuperado el mismo día del incidente en la entrada de la caverna y fue enviado a Italia el lunes, mientras que los cuatro restantes fueron localizados el domingo por el equipo de asistencia médica europeo.

El operativo internacional se organizó después de que la búsqueda local fuera suspendida temporalmente tras la muerte del militar maldivo Mohamed Mahdhee, quien falleció ahogado mientras intentaba localizar los cuerpos de los italianos.