Entrevistada por una creadora de contenido digital, Ingrid Karina Sánchez, una mujer que vive en las calles en Medellín relató que fue modelo de una reconocida empresa en su juventud, habla siete idiomas, estuvo casada por 20 años y tiene dos hijos.

“Estuve 20 años casada, hablo siete idiomas. (...) Pero en el momento, aquí en estas calles, no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten”, señaló la mujer en uno de los vídeos. “En este momento, estoy como perdida. No me ha ayudado en nada Medellín”, agregó en los visuales que fueron reseñados por el periódico colombiano El Tiempo.

Pero el maltrato del que alega fue víctima durante esa relación y el uso de sustancias controladas la llevaron a alejarse de sus seres queridos y a vivir en las calles.

El video que fue colgado en las redes por ‘Andreiitha Moreno’, quien se dedica a ayudar a las personas sin hogar tuvo un vuelco inesperado ya que, tras varios años sin saber de ella, la familia de Ingrid Karina logró localizarla y llevarla a recibir ayuda para recuperarse e las adicciones.

Su hijo dice que espera vivir nuevamente con ella

Tras la masiva difusión que tuvo la historia de la exmodelo, por medio de la plataforma TikTok se pronunció quién sería uno de sus hijos, Juan Antonio, quien decidió crearle una cuenta en la plataforma para “cuándo ella se recupere tenga de qué vivir”.

La cuenta acumuló más de 30 mil seguidores en muy poco tiempo. En las publicaciones realizadas hasta el momento explicó que le creó ese perfil a su madre y las razones: “Soy Juan Antonio, el hijo de Ingrid Karina, y le creé esta cuenta hasta que ella tenga celular y pueda manejarla”, dijo.

Juan Antonio ha publicado algunas fotografías de su madre cuando brillaba en las pasarelas y en las revistas más importantes del país y aclaró las dudas de quienes se preocupan por su estado de salud y situación con las sustancias alucinógenas.

“Quería aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios y en varios de ellos me preguntan por qué cree esta cuenta (de TikTok). Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de qué vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo”, explicó Juan Antonio.

El joven aseguró que espera vivir con su madre en Francia, pues la buscan para ayudarla a salir de las adicciones y a que recupere su vida, por lo que espera que las redes sociales se conviertan en una fuente de ingresos que le permita empezar de nuevo.

“Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado. Entonces, me gustaría darle esta cuenta, apenas se recupere, con un número importante de seguidores para que tenga cómo mantenerse y pueda contar su vida”.

Asimismo, existen quienes se han mostrado muy interesados en conocer la historia de Ingrid Karina y por qué terminó en las calles de Medellín, pero su hijo explicó que la única persona que tiene derecho a compartir los detalles es ella y espera pueda hacerlo al abandonar la indigencia.

“Muchos me han pedido que cuente su historia, pero me parece que la única que puede contar su historia es ella y creo que así lo preferiría. Apenas pueda, le daré el control sobre esta cuenta para que pueda hacerlo”, puntualizó.