Rescatistas de la fundación Sea World en Australia saltaron sobre un delfín que arrastraba desde hace días un sedal de pesca en su cola, lo que le causó heridas que también fueron atendidas por los animalistas en Nueva Gales del Sur.

En una nota de prensa, la organización explicó este martes que se trata de una cría de delfín nariz de botella que tenía enredado un sedal de pesca alrededor de su cola, un hecho detectado en septiembre, cuando empezaron a preparar un plan para ayudar al animal.

Después de días de seguimiento del delfín y de su madre, dos rescatistas saltaron el pasado 5 de octubre sobre la cría en la localidad de Forster, a unos 300 kilómetros de Sídney, y la movieron hasta el costado de un bote, donde le retiraron el sedal.

Además, como muestran los vídeos publicados por Sea World, la veterinaria a cargo de la operación, Claire Madden, pudo suministrarle medicamentos que, aseguró, le ayudarán a sanar las heridas con más rapidez.

La organización recordó que este es el segundo rescate de una cría de delfín esta temporada, una misión completada junto a la Organización para el Rescate y la Investigación de Cetáceos en Australia (ORRCA), con ayuda de voluntarios y trabajadores de entes públicos.