Zahra Arghavan y Mehdi Alishir estaban en su balcón, mirando la puesta de sol sobre Teherán y preparándose para el sonido de los ataques aéreos.

A medida que pasa el tiempo sobre el último ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus pensamientos se vieron empañados por nuevos temores: ¿Cuánto tiempo se quedará sin electricidad si bombardean las centrales? ¿Cómo saldrán de la ciudad si se derriban los puentes?

Cinco semanas después, se han acostumbrado al rugido de las cazas estadounidenses e israelíes, al sonido de las explosiones y a las noches en vela. Como muchos, han abandonado la capital y han regresado en busca de la esquiva seguridad. Casados desde hace más de una década, superaron la pandemia de COVID y la guerra de 12 días del pasado junio.

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Han utilizado cinta de embalar transparente para forrar los bordes de las ventanas, una precaución contra las explosiones. Los espejos y objetos frágiles han sido trasladados o asegurados. Una bolsa llena contiene documentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, lista por si tienen que salir rápidamente.

En una amenaza cargada de improperios durante el fin de semana, Trump prometió que “el martes será el día de las centrales eléctricas, y el día de los puentes”, y que los líderes de Irán “vivirán en el infierno” si no abren el estrecho de Ormuz.

“Sinceramente, la situación no está nada clara”, afirma Arghavan. “Realmente no entendemos cosas como cuánto tiempo podría irse la luz si se va, o cómo sería la vida sin electricidad”.

Alishir dijo que él y su esposa podrían soportar la vida sin electricidad -y potencialmente sin agua corriente- durante una semana como máximo. “Si se prolonga, tendremos problemas”, afirma.

Sus luchas comenzaron incluso antes de que las primeras bombas estadounidenses e israelíes cayeran sobre Irán el 28 de febrero.

La represión de las protestas nacionales por parte del gobierno iraní en enero limitó gravemente el acceso a Internet. La organización NetBlocks afirma que se trata del cierre nacional más prolongado jamás registrado.

Arghavan dirige una pequeña escuela de idiomas que enseña francés a los iraníes que quieren vivir en la provincia canadiense de Quebec.

“Básicamente éramos una escuela en línea, y nuestros alumnos tenían clases con niños en el extranjero”, explica. “Alrededor del 50% de nuestros alumnos estaban fuera del país. Pero ahora, con todos estos cortes de Internet, está perturbando mucho nuestro trabajo.”

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Los iraníes están divididos ante la guerra: Algunos participan a diario en concentraciones progubernamentales; otros aplauden en silencio los ataques contra sus líderes mientras condenan la muerte de civiles y los daños a las infraestructuras.

La pareja culpa a Israel y Estados Unidos de iniciar la guerra y espera una solución diplomática.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.