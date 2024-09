Hace solo algunos días se conoció el veredicto para el español Daniel Sancho, quien asesinó con premeditación al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

El juez de Tailandia decidió que el hijo del actor Rodolfo Sancho es culpable de homicidio premeditado y de haber descuartizado al cirujano, por lo que se le impuso la pena de cadena perpetua.

Sancho deberá cumplir esta condena en la prisión de Surat Thani, a donde será trasladado en algunos días.

La familia Arrieta recibió con regocijo y algo de tranquilidad la condena a Sancho, sin embargo, la familia del español espera que esta decisión se pueda apelar de todas las formas que existan para que no pase el resto de su vida en prisión.

PUBLICIDAD

Debido a esto, se conoció una última conversación que el chef Daniel Sancho tuvo con su padre el actor Rodolfo Sancho, en el que el condenado manifiesta que no le parece justo este veredicto y que buscará de todas las formas demostrar que no fue un crimen premeditado.

La primicia, que la obtuvo el magacín español ‘Vamos a ver’, es una conversación entre padre e hijo, en la cual Daniel Sancho asegura: “Es duro, es una sentencia difícil. Mucho. Es que es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente, me quiero defender hasta el final, porque se va a demostrar”.

Además, Sancho le asegura a su padre que realmente no entiende porqué el juez tomó esta determinación y que lo único que hizo él fue defenderse. “No entiendo una cadena perpetua. No es justo. No la entiendo”, puntualizó.

“Estoy tranquilo porque confío en los recursos, confío en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible”, afirmó en la llamada.

También le pidió a su padre que no dejen de trabajar para demostrar que no fue premeditado: “Me voy a adaptar bien donde esté. Pero por favor, no dejéis de trabajar para demostrar que soy inocente de esto”.

El próximo 5 de septiembre Daniel Sancho será trasladado a la nueva prisión, puesto que debe pasar algunos días en cuarentena, que es uno de los protocolos que se establecieron desde la pandemia del coronavirus.

Así mismo, solo hasta estas fechas, el condenado podrá recibir visitas o llamadas de sus familiares.