Nuevos detalles sobre los presuntos responsables del tiroteo que dejó 15 muertos durante la celebración de Janucá en Bondi Beach, Australia, fueron revelados este martes por las autoridades australianas, entre los que se incluyen un viaje.

Según confirmó la comisionada federal de policía de Australia, Krissy Barrett, en expresiones difundidas por medios como CNN y ABC News, los sospechosos eran un padre y su hijo, de 50 y 24 años, identificados como Sajid Akram y Naveed Akram.

La información más reciente recopilada por las autoridades indica que ambos viajaron a Filipinas en noviembre, un viaje que las autoridades consideran sospechoso.

La estancia de padre e hijo en Filipinas fue del 1 al 28 de noviembre. Las autoridades australianas investigan posibles vínculos ideológicos y contactos con el Estado Islámico (ISIS) tanto de Sajid Akram como de su hijo Naveed, tras su viaje a Filipinas mientras analizan si ese desplazamiento pudo haber influido en el ataque terrorista en Bondi Beach.

En el sur de Filipinas operan grupos militantes islamistas, incluyendo ramas afiliadas al Estado Islámico, como ISIS‑Philippines, una filial reconocida por el propio ISIS y asentada en esa región del país, según el National Counterterrorism Center de Estados Unidos.

“Puedo confirmar que viajaron a Filipinas. Las razones de su viaje, su propósito y los lugares que visitaron están siendo investigados en este momento”, dijo Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur.

Lanyon también confirmó que un vehículo retirado de la escena, registrado a nombre del sospechoso menor, contenía dispositivos explosivos improvisados“. También puedo confirmar que el vehículo contenía dos banderas caseras del ISIS”.

Un tiroteo durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney, dejó 15 personas muertas y varias más heridas, mientras la policía investiga los motivos de los sospechosos. La tragedia conmocionó a la comunidad judía local, que recibió apoyo de líderes y ciudadanos en un emotivo homenaje a las víctimas.