Barcelona, España. James “Jimmy” Gracey, un estudiante universitario de Illinois que fue encontrado muerto después de desaparecer mientras estaba en Barcelona de vacaciones, fue probablemente víctima de un accidente, dijo el viernes la policía regional española.

El cadáver de Gracey fue encontrado el jueves por la tarde en las aguas de una playa, cerca de donde fue visto por última vez a la salida de una discoteca de Barcelona con sus amigos en la madrugada del martes.

Un portavoz de la policía regional de Cataluña en Barcelona dijo a The Associated Press que “todos los indicios apuntan” a que la muerte del estudiante de la Universidad de Alabama fue accidental, y que se realizaría una autopsia.

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Gracey, de 20 años, fue visto por última vez en el exterior de la discoteca Shoko sobre las 3 de la madrugada del martes. Nunca regresó a la habitación que había alquilado con unos amigos, según los familiares que viven en el suburbio de Elmhurst, a unos 31 kilómetros al oeste de Chicago. La policía recuperó más tarde su teléfono.

En un comunicado, la familia Gracey pidió oraciones y privacidad.

“Nuestra familia tiene el corazón roto al confirmar que el cuerpo de Jimmy ha sido recuperado en Barcelona. Jimmy era un hijo, nieto, hermano, sobrino, primo y amigo profundamente querido, y nuestra familia está luchando por asimilar esta pérdida inimaginable”, dice el comunicado.

Barcelona es un popular destino turístico que atrae a millones de visitantes extranjeros cada año. En general, es segura, sobre todo en comparación con las grandes ciudades estadounidenses, donde la mayor preocupación de los turistas suelen ser los carteristas.

Las playas mediterráneas de la ciudad, situadas a poca distancia del bullicioso centro, son uno de los principales atractivos, sobre todo para los visitantes jóvenes. La zona por la que salió Gracey es un tramo de playa con varios restaurantes y locales nocturnos frecuentados por lugareños y turistas.

En una entrevista realizada antes de que la policía confirmara su muerte, la tía de Gracey dijo a la AP que era “simplemente un gran chico, un buen chico católico del Medio Oeste”.

La Universidad de Alabama dijo en un comunicado que la comunidad escolar “tiene el corazón roto al enterarse de la muerte de Jimmy Gracey.”

“La pérdida de Jimmy se siente profundamente en todo nuestro campus. Nuestras condolencias están con la familia Gracey en estos momentos tan devastadores”, dice el comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.