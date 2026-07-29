Las autoridades de Granada divulgaron nuevas imágenes de vigilancia que muestran los últimos momentos conocidos de Elizabeth “Liz” Waddell, la estadounidense de 44 años que desapareció mientras disfrutaba de unas vacaciones en la isla caribeña.

Las grabaciones captadas el 22 de julio muestran a la mujer caminando sola hacia un muelle en la zona de Grand Anse Beach, cerca del alojamiento donde se hospedaba con una amiga. Minutos después, las cámaras la registran entrando al mar. Esa es la última vez que fue vista.

De acuerdo con la Real Fuerza de Policía de Granada, Waddell nunca regresó a la propiedad que alquilaba y fue reportada como desaparecida esa misma tarde. Desde entonces, las autoridades mantienen una intensa búsqueda por tierra y mar con el apoyo de buzos, embarcaciones, drones y otros recursos especializados.

PUBLICIDAD

Su familia intenta reconstruir sus últimos movimientos

El esposo de la mujer, Cailen Waddell, viajó a Granada para colaborar con la investigación. Según explicó, recorrió la playa y el trayecto que siguió su esposa antes de desaparecer.

También aseguró que el agua cerca del muelle era poco profunda y tranquila, por lo que considera extraño que no haya regresado a la orilla. La familia espera que otras cámaras de seguridad o testigos puedan aportar información que permita reconstruir lo ocurrido.

La investigación continúa

Las autoridades informaron que el caso sigue siendo tratado como una investigación de persona desaparecida y recalcaron que no han llegado a una conclusión sobre lo sucedido.

Además del apoyo de la policía local, el FBI y la Embajada de Estados Unidos permanecen al tanto del caso mientras continúa la búsqueda. Los investigadores también han solicitado la colaboración de residentes, navegantes y cualquier persona que haya estado en la zona ese día y pueda aportar videos o información relevante.

Waddell, originaria de Cary, Carolina del Norte, es fisioterapeuta y madre de familia. Sus seres queridos mantienen la esperanza de encontrar respuestas y han pedido al público compartir cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer su desaparición.