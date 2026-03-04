Moscú insistió este miércoles en la necesidad de priorizar la seguridad de la central nuclear de Bushehr, que Rusia opera en Irán, mientras continúa el conflicto en la zona.

“En este contexto, prestamos especial atención a la situación en torno a la central nuclear de Bushehr”, dijo la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova, en rueda de prensa.

Agregó que “según expertos nucleares rusos, la central está amenazada, ya que se escuchan explosiones a kilómetros” de la instalación.

Según la portavoz, las partes implicadas en el conflicto deben partir de la “prioridad absoluta” de garantizar la seguridad de Bushehr.

“Comunicamos regularmente las señales pertinentes a través de todos los canales disponibles”, aseguró.

La empresa de energía atómica estatal rusa, Rosatom, advirtió este martes que la central de Bushehr corre cada vez mayor peligro a medida que sigue la guerra en el país persa.

Según Rosatom, “cualquier violación de la integridad del reactor o de las instalaciones de almacenamiento de combustible significaría la contaminación de grandes territorios y movimientos completamente impredecibles de la sustancia contaminante, que dependería de fenómenos atmosféricos”.EFE

