Moscú. El Kremlin advirtió este viernes a Finlandia que responderá con “las medidas correspondientes” si el país vecino decide desplegar armas nucleares en su territorio, ya que representarían una amenaza para la seguridad de Rusia.

“El caso es que, al desplegar en su territorio armas nucleares, Finlandia comenzará a amenazarnos. Y si Finlandia nos amenaza, tomaremos las medidas correspondientes”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que las declaraciones al respecto del ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, únicamente “incrementan la vulnerabilidad de Finlandia”.

“Por cierto, una vulnerabilidad provocada por acciones de ese tipo de las autoridades de Finlandia”, añadió.

PUBLICIDAD

Además, consideró que los planes de Helsinki “conducirán a una escalada de la tensión en el continente europeo”.

Tras el ingreso de Finlandia en la OTAN en 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya adelantó los planes de emplazamiento de tropas y armamento pesado en la frontera.

Häkkänen anunció este jueves una propuesta de ley que busca eliminar la prohibición total de las armas nucleares en territorio finlandés, recogida en la legislación vigente, para reforzar la defensa y la disuasión del país nórdico ante la amenaza rusa.

Según el ministro, la reforma no significa que Finlandia quiera albergar armamento nuclear en su territorio ni existen planes en la OTAN para hacerlo en un futuro, sino que busca eliminar las actuales barreras legales para permitir la plena utilización de los instrumentos defensivos del bloque.

El anuncio del proyecto de ley llegó tan solo dos días después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreciera compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos.

El Kremlin ya advirtió el mes pasado a Estonia, antigua república soviética que pertenece a la OTAN, contra el futuro despliegue de armas nucleares en territorio del país báltico.

“Si en el territorio de Estonia hay armas nucleares apuntando contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra el territorio estonio. Estonia debe tener esto claro”, dijo Peskov.

Con todo, añadió: “No amenazamos a Estonia, al igual que al resto de países europeos”.

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, aseguró entonces a la televisión pública de su país que Tallin no descarta acoger armas nucleares si la Alianza Atlántica lo considera necesario.

En la misma línea el presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró recientemente que es un “gran defensor de que Polonia se una a un proyecto nuclear” para “garantizar la seguridad nacional ante una Rusia agresiva e imperial”.