Los diputados rusos aprobaron este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que introduce multas por “desacreditar los valores tradicionales” y que podría repercutir también en las proyecciones de la famosa película ‘Pretty Woman’, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere.

La norma busca reforzar el control estatal sobre el contenido audiovisual en redes sociales y plataformas digitales.

Los propietarios de las plataformas estarán obligados a restringir el acceso a una película u otra si el ministerio de Cultura considera que esta contradice los valores tradicionales.

El proyecto de ley establece multas por la difusión de contenidos que “desacrediten” los valores tradicionales de hasta 10,000 rublos (unos 120 dólares) para particulares que actúan como propietarios de plataformas en redes sociales, hasta 100,000 rublos (1,200 dólares) para funcionarios y hasta 700,000 (8,500 dólares) rublos para personas jurídicas.

En caso de su aprobación definitiva, la nueva norma entrará en vigor el 1 de marzo de 2027.

El diputado comunista Alexéi Kurínni criticó la ley y aseguró que esta podría censurar muchas películas clásicas, como ‘Pretty Woman’, cuya protagonista es una prostituta.

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