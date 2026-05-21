El líder ruso, Vladímir Putin, presidió este jueves por vídeoconferencia junto a su colega bielorruso, Alexandr Lukashenko, las primeras maniobras nucleares con armamento táctico-estratégico en territorio de Bielorrusia, país que limita con varios miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania).

“En el marco de los ejercicios realizamos el primer entrenamiento conjunto de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia en el empleo de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas”, explicó Putin por la televisión estatal.

Las maniobras en la jornada de hoy, además de la coordinación “en el uso de armas nucleares”, incluirán “el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero”, explicó a su regreso de una visita a China, donde ambos países criticaron los planes nucleares de Estados Unidos y los países europeos.

PUBLICIDAD

Subrayó que en el caso del empleo de armas nucleares es crucial la coordinación entre las diferentes unidades, ya que “cada minuto, cada segundo, tiene importancia”.

Putin añadió que, en particular, el jueves se emplearán las armas desplegadas en territorio del país vecino, donde Rusia emplazó armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

“Teniendo en cuenta el aumento de la tensión en el mundo y la aparición de nuevas amenazas y riesgos, nuestra tríada nuclear, como en el pasado, sirve como fiable garante de la soberanía de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia”, recalcó.

Añadió que dicho arsenal debe “garantizar la disuasión nuclear, el mantenimiento de la paridad nuclear y el equilibrio de fuerza a nivel global”.

Rusia ha mantenido en los últimos años una política de modernización de su arsenal nuclear y de demostraciones militares que incluyen ejercicios con armamento estratégico y táctico, en un contexto de crecientes tensiones con Occidente desde la invasión a Ucrania en 2022.