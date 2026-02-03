El Kremlin advirtió hoy a Estados Unidos de que el mundo será “más peligroso” tras la expiración del START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias, que caduca esta semana.

“Literalmente, dentro de poco el mundo estará, seguramente, en una situación más peligrosa en comparación lo que había hasta ahora”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El START III, también conocido como el tratado de reducción de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, fue firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitri Medvédev y entró en vigor en 2011. Bajo sus términos, ambos países acordaron limitar sus arsenales nucleares desplegados, incluyendo un máximo de 1 550 ojivas estratégicas y un tope en los sistemas de lanzamiento, así como establecer mecanismos de verificación para promover transparencia entre las dos potencias.

No hay detalles sobre conversaciones actuales para renovar el pacto.

En una entrevista con The New York Times, el actual presidente Donald Trump advirtió que está dispuesto a dejar expirar el tratado START III sin extensión, señalando que “si expira, expira”, y sugirió que Estados Unidos podría buscar un nuevo acuerdo que incluya a otras potencias como China.

Este acuerdo ha sido el último gran pacto bilateral de control de armas nucleares entre Washington y Moscú