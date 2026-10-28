Russell Brand reconoció este miércoles ante un tribunal londinense que, en su juventud, había estado obsesionado con el sexo, pero negó los múltiples cargos de violación y agresión sexual, afirmando que esas acusaciones han tenido un impacto “devastador” en su vida.

El actor y cómico británico entró en el Tribunal Penal de Southwark acompañado de su esposa, Laura Gallacher, para declarar en su propia defensa, y declaró a los periodistas que “hoy es el día de la verdad y la justicia”.

Brand, de 51 años, subió al estrado de los testigos, prestó juramento y, a continuación, dio su nombre completo: Russell Edward Brand. Respondió “no” a cada uno de los cargos cuando su abogado, Ian Winter, le preguntó si se declaraba culpable de tres delitos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de abuso sexual.

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Brand negó haber obligado a ninguna de las seis presuntas víctimas a hacer nada en contra de su voluntad.

“El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, de hecho, en muchos aspectos más importante que el propio sexo”, afirmó Brand.

Brand afirmó que las acusaciones habían tenido un impacto “devastador”, ya que amigos y compañeros de trabajo le habían dado la espalda. Dijo que nadie que tuviera pruebas relevantes había estado dispuesto a testificar a su favor ante el tribunal.

“Toda mi vida se ha visto consumida por estos sucesos, estas acusaciones y estos cargos”, afirmó, y añadió más tarde que hacer frente a estas acusaciones “traumáticas” había sido “a costa de mi matrimonio, de mis hijos y de mi salud”.

Brand afirmó que incluso se le prohibió quedarse con su hijo pequeño en el hospital después de que, en 2023, se publicaran acusaciones anónimas de conducta sexual inapropiada contra él en un periódico y en un documental de televisión.

“La razón que adujo el Great Ormond Street Hospital cuando mi hijo se sometió a una operación a corazón abierto y al tratamiento posterior se debió al material publicado”, afirmó.

Seis mujeres acusan a Brand

Durante las dos últimas semanas del juicio, la fiscalía ha expuesto sus argumentos y el jurado ha escuchado el testimonio de seis mujeres que acusan a Brand de conducta sexual inapropiada entre 1999 y 2009.

El fiscal Riel Karmy-Jones dijo a los miembros del jurado que Brand era “despiadado, calculador y manipulador. Y, según la acusación, era un depredador sexual”.

Conocido por sus monólogos subidos de tono y sus problemas con las drogas y el alcohol, Brand saltó a la fama a principios de la década de 2000, presentando programas de televisión y su propio programa de radio en la BBC. Apareció en películas de Hollywood como “Olvidando a Sarah Marshall” y “Llévalo al Greek”, y estuvo casado durante un breve periodo de tiempo con la estrella del pop Katy Perry.

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En los últimos años se ha alejado de los medios de comunicación convencionales, se ha trasladado a Florida y se ha ganado un gran número de seguidores en Internet con vídeos en los que combina temas de bienestar, teorías de la conspiración y reflexiones sobre su devoción religiosa.

Las acusaciones abarcan una década en la que Brand pasó de ser un cómico de stand-up en pleno ascenso a convertirse en una gran celebridad en el Reino Unido.

La primera víctima afirma que Brand la violó en una habitación de hotel durante el congreso anual del Partido Laborista celebrado en la localidad costera de Bournemouth en 1999. Otra mujer afirma que, en 2001, Brand intentó arrastrarla al baño de hombres de la oficina londinense del canal musical MTV, donde ella trabajaba.

Una tercera mujer afirma que Brand la violó oralmente en 2004 en el baño de un bar de Londres, y una cuarta afirma que Brand la besó y la manoseó en una emisora de radio londinense en 2004 o 2005.

Otra denunciante afirma que Brand la violó por vía anal en su casa después de que ella lo conociera en uno de sus espectáculos en 2009, mientras que la sexta afirma que el cómico le exigió un masaje y le apretó la cara contra su entrepierna durante la grabación de un anuncio en 2009.

La fiscalía afirma que las mujeres no se conocen entre sí y que acudieron por separado a la policía tras la emisión del documental televisivo en 2023. La agencia Associated Press no revela los nombres de las víctimas de presuntos delitos de violencia sexual, y la legislación británica protege su identidad frente a los medios de comunicación de por vida.

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Brand afirma que todas las relaciones fueron consentidas

Durante el interrogatorio a Karmy-Jones, Brand reconoció que había dedicado gran parte de su juventud a «una vida sentimental más que imprudente».

“A medida que iba alcanzando más éxito y fama, me sentía muy cómodo dejando que eso me facilitara el acceso a las relaciones sexuales, lo cual, como bien dices, estuvo mal”, afirmó.

Respondió “sí” cuando le preguntaron si había estado obsesionado con el sexo cuando era más joven, pero “no” cuando el fiscal le preguntó: “¿Reconoce que lo deseaba desesperadamente y que, a veces, no podía funcionar sin ello?“.

Al terminar su comparecencia en el estrado, se le volvió a preguntar a Brand si había cometido los delitos de los que se le acusa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.