Por medio de TikTok, se viralizó un video en el que un padre mientras ofrecía misa, corrió a una mamá con su bebé, pues acusó al menor de hacer mucho ruido e incomodar a los feligreses.

Fue el usuario @oscar_zaranda, quien publicó el clip donde aparece su esposa cargando a su bebé mientras se encontraban en una iglesia, cuando el niño comenzó a balbucear y a moverse.

Al recibir una respuesta negativa de la joven y confrontar al representante de Dios, las redes sociales estallaron con opiniones divididas sobre este hecho, por lo cual este clip se volvió rápidamente viral.

En plena misa, después de intercambiar miradas incómodas con el padre, pues se mostró enojado por el ruido del bebé, este detuvo una de las alabanzas para pedirle a la mamá que se retirara junto con el bebé, a lo que ella respondió: “¿me está corriendo porque mi bebé esta cantando?”.

PUBLICIDAD

“Cuando vamos a una obra de teatro bonita o una película bonita, los niños se quedan en casa”, fue la respuesta del sacerdote enojado.

Por su parte, la mamá del bebé hizo caso omiso a la indicación y le respondió contundentemente: “Cuando usted me diga que a la casa de Dios no pueden entrar los bebés, me salgo. No voy a poner atención a sus palabras. Por padres como usted es que la gente deja de venir a las iglesias. No voy a sacar a mi hijo. Voy a tomar misa, le guste a quien le guste”, dijo.

La discusión subió de nivel cuando una señora intervino y defendió al padre: “discúlpame, pero estas mal, primero respeta, él es el padre. Tú nos estás molestando con tu bebé. Para poder escuchar el evangelio tendrías que ponerte de pie. El representante de Dios te está pidiendo que salgas un momentito con tu bebé, pero en ningún momento lo has hecho y le estás faltando el respeto a la casa de Dios”, agregó la señora.

La mamá del bebé externó que no iba a salir y defendió la libertad de su hijo: “No le estoy faltando el respeto a la casa de Dios, ustedes lo hacen al correr a un niño”, dijo consternada la joven madre mientras que otras personas comenzaron a irse de la iglesia.

El video actualmente superó los 9 millones de reproducciones y los 100 mil comentarios, en donde las opiniones se encuentran polarizadas por el controversial tema:

“Si el niño está inquieto uno debe salir por respeto a la demás gente que está escuchando la misa así que si estaba en razón el sacerdote”, “Soy católica y escuche a un sacerdote decir estás palabras: Dejen que los niños vengan a misa y si hacen ruido pues son niños y nos aguantamos todos porque ellos son el futuro de la iglesia”, “Son niños tienen todo el derecho de ir a la iglesia”, “Ojalá la señora lleve al cine al bebé a ver que le dicen el público”; fueron algunos de los comentarios destacados en la plataforma.