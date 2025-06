A través de un video por medio de su cuenta de Youtube, el ‘influencer’ Fabian Pasos, mejor conocido como Mafian Tv en las redes sociales, informó que le llegó información de allegados a la pareja y a un amigo de Valeria Márquez, con quienes compartía vivienda, en el que señalan que el papá de la creadora de contenido habría presuntamente, saqueado la casa de ella.

“Por lo que tengo entendido, el papá de Valeria Márquez fue quien pagó su funeral, no sé si sea verdad o sea mentira. Sin embargo, su papá, por lo que me explican, fue a la casa de Armando (pareja) y Moy (amigo), donde vivía Valeria, y el señor en pocas palabras fue a saquear la casa, por lo que me explican”, dijo Mafian Tv en la transmisión.

PUBLICIDAD

Además, explicó que el señor entró al cuarto de Valeria con la intención de sacar sus pertenencias y otros objetos, aparentemente influenciado por lo que había visto en redes sociales. Incluso levantó el colchón, como si estuviera buscando qué más podía llevarse. Según parece, tenía la intención de llevarse hasta el refrigerador, aunque eran cosas que claramente le pertenecían a Valeria. No se sabe con certeza si lo hizo para cobrarse alguna deuda que ella tenía con su hija o por algún otro motivo.

De acuerdo con el medio local Univisión, luego de la muerte de la ‘influencer’ han salido a la luz, nuevamente, pequeños fragmentos de las transmisiones en vivo que ella hacía, indicando las diferencias y peleas que tenía con su padre, quien no la apoyó económicamente con sus estudios escolares, y dejando en evidencia que prefería a sus parejas sentimentales que a su hija.

Cuando Valeria Márquez estaba viva, compartió en sus redes sociales que había solicitado apoyo económico a su padre para poder consolidar su negocio de belleza, llamado Blossom The Beauty Lounge, algo que para ella representaba un logro familiar, de acuerdo con el medio local Record.

En el video publicado por MafianTv, el youtuber compartió capturas de pantalla que le habrían enviado personas cercanas a la familia de Valeria. En dichas conversaciones se revelaría que los supuestos tíos de la ‘influencer’ están enfrentando una situación muy complicada tras su fallecimiento, agravada además por el cierre de la estética Blossom The Beauty Lounge, empresa de Valeria, de la cual serían socios.

PUBLICIDAD

Mientras tanto continúan las investigaciones para esclarecer el caso de Valeria Márquez, quien fue asesinada en una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok. Hasta el momento el padre no se ha pronunciado al respecto.

Así fue el asesinato de Valeria Márquez

Hasta ahora, algunas de las evidencias relacionadas con el crimen se encuentran en el video de la transmisión en vivo que estaba realizando la reconocida ‘influencer’. Además, mensajes, conversaciones y ciertos nombres se han convertido en elementos clave para la investigación.

Valeria Márquez inició la transmisión en vivo cuando se encontraba en su negocio de estética Blossom The Beauty Lounge. Desde allí, empezó a interactuar con sus seguidores, a la vez que conversaba con una amiga que estaba en el mismo local.

Durante el ‘live’ la joven expresó: “A lo mejor me iban a matar o algo”, justo después de que la mujer le dijera que un hombre la había buscado para entregarle un regalo costoso.

Pasado un tiempo, Valeria comenzó a preocuparse por la persona que había ido a preguntar por ella a su negocio, así que decidió hacerle preguntas a su amiga sobre el presunto sujeto. ¿En qué venía? ¿en moto?“. Posterior a eso, reitera: “Me iban a levantar”.

Desconcertada por lo que le había dicho su amiga, Valeria se quedó en silencio, se tocó la cabeza y dijo: “Me quedé preocupada”.

En otro videoclip de la transmisión se puede ver a la joven despidiéndose de sus seguidores, ya que, aparentemente, tenía que realizar algunas diligencias. En ese momento, su celular comenzó a sonar: eran mensajes de su amiga Vivian de la Torre.

PUBLICIDAD

Según explicó Valeria, Vivian de la Torre le escribió para que no se fuera del lugar: “Que me espere, dice la Vivian, que porque quiere ver mi cara”, leyó el mensaje con una sonrisa. La mujer le dijo a la ‘influencer’ que debía llegar rápido porque se tenía que ir de su estética.

En lo que esperaba, Valeria recibió dos regalos: una bolsa de café y un peluche, mismos que fueron entregados por un hombre que llega al establecimiento.

En otro video se puede observar que, minutos después de haber recibido la bolsa y el peluche, llegó un hombre al establecimiento y le preguntó si era Valeria, a lo que ella contestó que sí.

En ese momento, la mujer silenció el micrófono para que sus espectadores no escucharan su conversación con quien sería el presunto domiciliario y posteriormente su asesino.

Valeria guardó silencio durante unos segundos e, instantes después, fue alcanzada por varios disparos que le quitaron la vida al instante.

Tras el hecho, su amiga Vivian rompió el silencio y habló seriamente sobre las acusaciones de estar implicada en el asesinato de la ‘influencer’.

“Por el respeto a la memoria de mi Vale, bella, les pido respeto al delicado tema. Tanto yo, como la otra niña (empleada de Valeria), jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento”, se puede leer en la primera parte del escrito.

Vivian siguió explicando que a Valeria “siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a la estética”. Por lo tanto, “era normal para las chicas recibir sus regalos”.

Finalmente, declaró que ella siempre le enviaba regalos tanto en medio de ‘lives’ como fuera de ellos, así que hizo un llamado a detener las acusaciones y especulaciones tan graves contra ella.