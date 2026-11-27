A lo largo y ancho de la Argentina existen diferentes ofertas de hospedaje gratuito para los viajeros, como Mountain Home & Senda Gaucha, en El Bolsón, (Patagonia). Se trata de un hostel que recibe a visitantes de todas partes del mundo y ahora está en la búsqueda de voluntarios para que se sumen a cumplir con las labores del sitio durante un periodo corto de tiempo.

Según indica Workaway.info, este lugar nació del sueño de William Leroy con el fin de permitirles a los mochileros la posibilidad de intercambiar sus historias y experiencias de vida en un entorno natural. Así, Bruno y Clara fundaron el hostal hace diez años con la ayuda de viajeros nacionales e internacionales, que brindaron sus conocimientos y horas de trabajo para que funcionara acorde a las necesidades de cada uno.

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Cómo vivir gratis en El Bolsón

Mountain Home & Senda Gaucha ofrece la oportunidad de hospedarse gratis durante los meses de noviembre y diciembre a cambio de realizar diferentes tareas que aportan a la sostenibilidad del lugar.

Qué se busca:

Persona para desarrollar proyectos artísticos.

Ayuda en proyectos ecológicos.

Jardinería básica.

Proyectos creativos DIY “hacelo vos mismo”.

Cuidado de animales.

Cocinar para toda la familia.

Ayuda doméstica.

Hostelería/turismo.

Mantenimiento básico.

El requisito principal para ser parte de este hostal como voluntario es hablar español y francés de manera fluida, inglés en un nivel intermedio y portugués básico.

De acuerdo al anuncio, aprenderás sobre un proyecto de ecoturismo sostenible, técnicas de bioconstrucción, cómo hacer compost, cuidado de los bosques y cómo vivir de forma respetuosa con el medio ambiente. Vivirás la experiencia del estilo de vida argentino, aprenderás a preparar el mate perfecto y, al mismo tiempo, aprenderás español.

La persona que se sume a este proyecto tendrá asignada una cama en un dormitorio compartido sin sábanas ni mantas. Hay agua caliente disponible. Si deseás llevar tu propia carpa, el sitio dispone de un amplio espacio para acampar.

El hospedaje no ofrece comidas, pero la instalación tiene una cocina preciosa y totalmente equipada de uso gratuito. También se organizan sesiones de cocina compartida con otros huéspedes.