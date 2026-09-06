NUEVA DELHI — El domingo se derrumbó un edificio en Nueva Delhi, lo que provocó la muerte de al menos una persona y dejó atrapadas a decenas más, según informaron las autoridades.

El edificio de cinco plantas, que albergaba una residencia para chicos, se derrumbó en Satya Niketan, un barrio densamente poblado conocido por sus alojamientos privados para estudiantes, situado cerca de un campus de la Universidad de Delhi.

El bombero Abhilash Malik afirmó que entre 30 y 40 personas seguían atrapadas bajo los escombros.

El diputado Anil Sharma afirmó que se había rescatado a algunas personas y que muchas otras que seguían atrapadas en el interior estaban llamando por teléfono para pedir ayuda, mientras los equipos de rescate se mantenían en contacto con ellas.

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La policía, los bomberos y los equipos de la agencia india de gestión de catástrofes registraron los escombros mientras las excavadoras retiraban los restos para ayudar a los equipos de rescate a llegar hasta las personas atrapadas en el interior.

Según las autoridades, al menos dos personas fueron ingresadas en el hospital en estado crítico.

No se supo de inmediato cuál fue la causa del derrumbe.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.