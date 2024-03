PUERTO PRÍNCIPE, Haití. Una propuesta para instalar un nuevo liderato en Haití pareció desmoronarse el miércoles, al rechazar algunos partidos políticos el plan de crear un consejo presidencial que gestionaría la transición.

El panel sería responsable de seleccionar un primer ministro interino y un consejo de ministros que intentaría trazar un nuevo camino para el país caribeño, que ha sido azotado por las pandillas. La violencia ha cerrado escuelas y comercios y ha perturbado la vida cotidiana en todo Haití.

Moïse Jean-Charles, ex senador y candidato presidencial que se ha aliado con el ex líder rebelde Guy Philippe, declaró a Radio Télé Métronome que no participaría, según la emisora.

Jean-Charles no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Mientras tanto, Philippe, que ayudó a liderar una exitosa revuelta en 2004 contra el ex presidente Jean-Bertrand Aristide y fue liberado recientemente de una prisión estadounidense tras declararse culpable de blanqueo de dinero, dijo que ningún haitiano debería aceptar ninguna propuesta de la comunidad internacional.

En un vídeo publicado el martes en las redes sociales, Philippe acusó a la comunidad de ser cómplice de la élite haitiana y de los políticos corruptos e instó a los haitianos a tomar las calles.

“La decisión de Caricom no es nuestra decisión”, dijo, refiriéndose al bloque comercial regional cuyos líderes presentaron el plan para crear un consejo de transición. “Los haitianos decidirán quién gobernará Haití”.

Otros políticos haitianos de alto nivel declinaron participar en el consejo de transición propuesto. Entre ellos, Himmler Rébu, ex coronel del ejército haitiano y presidente de la Gran Coalición para la Evolución de Haití, partido que forma parte de una coalición a la que se ha concedido un puesto en el consejo de transición.

Rébu declaró que su partido prefiere que un juez del Tribunal Supremo de Haití asuma las riendas del poder.

Rébu añadió que el partido está “avergonzado y enfadado” al ver “la búsqueda de puestos de poder que no tienen en cuenta las responsabilidades que conllevan”.

Los líderes caribeños que anunciaron el plan para el consejo de transición no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

El plan surgió a última hora del lunes tras una reunión urgente en la que participaron líderes caribeños, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y otras personas que buscaban una solución para frenar la crisis de violencia en Haití.

Horas después de la reunión, el Primer Ministro Ariel Henry anunció el martes que dimitiría una vez que el consejo estuviera en marcha, afirmando que su gobierno “no puede permanecer insensible ante esta situación”.

Henry permanece fuera de Haití porque los ataques de las bandas han cerrado los aeropuertos del país. Actualmente se encuentra en Puerto Rico.

Los ataques de las bandas se intensificaron el 29 de febrero, cuando Henry se encontraba en Kenia para impulsar el despliegue de una fuerza policial keniana respaldada por la ONU. El despliegue se ha suspendido temporalmente.

“Mi preocupación es que cuanto más tiempo haya un vacío de poder y un esfuerzo por encontrar una salida política, cada día que se retrasan las resoluciones mueren muchas, muchas personas”, declaró William O’Neill, experto independiente de la ONU en derechos humanos en Haití.

En la capital, Puerto Príncipe, hombres armados han incendiado comisarías y asaltado las dos mayores prisiones del país, liberando a más de 4,000 reclusos. Entre los que huyeron se encuentran los líderes de las bandas de al menos siete comunidades, según un nuevo informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, conocida como BINUH.

Hasta el 10 de marzo, los hombres armados habían atacado, saqueado o incendiado al menos 30 instituciones estatales, más de 600 hogares y negocios privados y casi 500 vehículos públicos y privados, según la BINUH.

Las bandas también han atacado barrios en un aluvión que ha dejado decenas de muertos y más de 15,000 personas sin hogar. Entre el 27 de febrero y el 8 de marzo murieron más de 130 personas. Al menos 40 miembros de las bandas murieron entre el 29 de febrero y el 10 de marzo, según la BINUH.

“Esto es absolutamente catastrófico”, dijo O’Neill. “Describo Puerto Príncipe ahora como una prisión al aire libre. No hay forma de salir: por tierra, aire o mar. El aeropuerto sigue sin funcionar”.

El martes, los ataques estaban remitiendo, y algunos comercios y bancos reabrieron sus puertas, aunque las escuelas y las gasolineras seguían cerradas. El transporte público se reanudó y el miércoles se pudo ver a más haitianos ocupándose de sus asuntos.

Aunque se ha reanudado cierta actividad, mucha gente sigue preocupada por la posibilidad de que las bandas reanuden sus ataques.

Caricom dio de plazo hasta el miércoles para que las organizaciones a las que se ofrecieron puestos en el consejo presentaran los nombres de las personas que las representarían. Hasta el mediodía del miércoles no se había presentado ninguna lista.

El consejo de nueve miembros tiene siete cargos con derecho a voto.

Se ofrecieron votos a Pitit Desalin, el partido de Jean-Charles; EDE/RED, un partido liderado por el ex Primer Ministro Claude Joseph; el Acuerdo de Montana, un grupo de líderes de la sociedad civil, partidos políticos y otros; Fanmi Lavalas, el partido de Aristide; el Colectivo 30 de Enero, que representa a partidos como el del ex Presidente Michel Martelly; el Acuerdo 21 de Diciembre, un grupo que apoyó a Henry; y miembros del sector privado.

Los dos puestos restantes, sin derecho a voto, serían para un miembro de la sociedad civil haitiana y otro del sector religioso.

No estaba claro de inmediato a quién se otorgaría un puesto en el consejo si era rechazado por determinados partidos políticos.