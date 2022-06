Aunque suele ser reconocida por ser la criptomoneda más valorada del mundo, el precio del Bitcoin se desplomó a casiy ya vale menos que muchos vehículos nuevos.

El activo cotizó en $20,000 por unidad por primera vez desde noviembre de 2020, más del 70% menos que un máximo histórico de $68,000 por moneda en noviembre de 2021. Según CNN, esto se suma a una serie de pérdidas sostenidas en los últimos meses.

Bitcoin ha perdido $900,000 millones en valor desde ese pico, reportó CNN.

El colapso masivo de las criptomonedas es parte de una recesión más grande del mercado provocada por la inflación elevada, el aumento de las tasas de interés, la guerra en Ucrania, los bloqueos por la pandemia del COVID-19 y el caos en la cadena de suministro.

PUBLICIDAD

No obstante, aproximadamente la mitad de todas las billeteras de Bitcoin todavía tienen ganancias, según un análisis de la Escuela de Negocios de Columbia citado por The New York Times

No es inusual que los criptomercados bajistas bajen entre un 85% y un 90%. En la última década, dos recesiones criptográficas prolongadas hicieron que Bitcoin perdiera más del 80% de su valor, aunque se recuperó.

Por ejemplo, de 2017 a 2018 Bitcoin se desplomó un 83%, de $19,423 a $3,217. Pero, para noviembre de 2021, estaba valorada en $68,000.