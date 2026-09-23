De acuerdo con las declaraciones del joven Kevin Dariel Germán Troncoso, quien se entregó la madrugada de este miércoles por su vinculación con el asalto-homicidio en la casa del artista Gilberto Julián Sarante, popularmente conocido como Julián Oro Duro, unas cuatro personas están involucradas en este hecho.

Las otras tres personas serían un militar, un tío de este y la persona que entró a la vivienda.

Según relató, la primera persona que entra en contacto con él para que realice un trabajo que necesita hacer un “tío suyo” que era “militar” conocido como Peña.

Este hombre lo lleva a donde el supuesto tío, que de acuerdo a lo que le “rumoró Peña”, era “chofer del artista”. Al supuesto tío, Germán Troncoso lo describe como una persona “pequeña, fuertecita, blanquita, calvo”, de entre 30 y 40 años.

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Una vez con el tío y Peña, el supuesto “chofer” de Julián Oro Duro le da 500 pesos y le pide que busque un casco y un abrigo para que lleve a una cuarta persona a un lugar y la espere.

Por ser el chofer de este cuarto hombre, Kevin Dariel Germán Troncoso, de 23 años, se ganaría 20,000 pesos.

A esta persona, quien iba con un “pasamontañas”, lo recogió en la circunvalación de La Victoria.

Ambos se dirigieron a la casa de Julián Oro Duro; luego esta cuarta persona llamó por su nombre a Zeneida Socorro Castillo, esta le reconociera y le abriera la puerta.

Ambos entraron a la residencia y este hombre conversó con la esposa del artista sobre diversos temas.

Dentro de la casa, la mujer les preparó un jugo, y cuando volvió de la cocina, tras llevar los vasos, fue atacada por el cuarto hombre con un florero, recibiendo un golpe en la cabeza; luego este la última y le quita las llaves de la casa.

Tras cometer el crimen, se comunica con el supuesto tío, quien le da indicaciones de dónde se encontraba una maleta con un dinero; lo busca y el hombre del teléfono le explica que el objeto es la cadena del artista, por lo que procede a esperarlo.

Una vez este llega, el cuarto hombre le pega con un muñeco de madera en la cabeza, lo amarra, le pregunta dónde está la cadena, indicándole el artista que en un bulto; lo busca, le quita la cadena, el celular y se retiran de la casa.