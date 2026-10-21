París. Un avión de combate se estrelló en el este de Francia y al menos una persona murió en el choque, informaron el miércoles las fuerzas armadas francesas.

El avión de combate Mirage 2000D regresaba de una misión cuando se estrelló a última hora de la noche del martes, según el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

La tripulación del avión estaba compuesta por un piloto de caza y un oficial de sistemas de armas de la Fuerza Aérea y Espacial francesa. Se ha recuperado un cuerpo y continúa la búsqueda del segundo miembro de la tripulación.

El choque ocurrió cerca de la localidad de Rogeville, unos 18 kilómetros (11 millas) al noroeste de la ciudad de Nancy. El prefecto local Yves Seguy dijo a los periodistas que una zona boscosa donde se estrelló el avión fue registrada durante la noche en condiciones meteorológicas adversas.

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Se ha abierto una investigación sobre la causa del accidente.

El avión estaba adscrito a la cercana base aérea 133 Nancy-Ochey. El coronel Ludovic Humbert, comandante de la base, dijo que el oficial de sistemas de armas era un militar experimentado que formaba equipo con un piloto joven. El avión había iniciado su aproximación final cuando regresaba a la base desde una misión de entrenamiento nocturno cuando ocurrió el accidente.

El Mirage 2000D se especializa en misiones de ataque a tierra. Es una aeronave biplaza y está diseñada para operar en entornos complejos, indicó el ministerio.