BERLÍN — Un avión militar estadounidense se estrelló el martes en una base aérea de EE. UU. situada en el oeste de Alemania, lo que provocó heridas al piloto, según informó el ejército estadounidense.

En un comunicado, la base aérea estadounidense de Spangdahlem ha informado de que el piloto se eyectó y estaba recibiendo asistencia médica. La base aérea no ha facilitado más detalles.

El distrito alemán en el que se encuentra Spangdahlem había informado anteriormente de que los equipos de bomberos y de emergencias habían acudido al lugar del incidente. Las autoridades locales indicaron que no podían facilitar más información sobre el accidente.

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Spangdahlem alberga un escuadrón de aviones de combate F-16 compuesto por unos 20 aparatos, según informó la agencia de noticias alemana dpa.

El escuadrón, que presta apoyo a las misiones de la Fuerza Aérea de EE. UU. y de la OTAN en todo el mundo, constituye el núcleo de la base aérea. La base cuenta con unos 5.000 empleados militares y civiles, además de sus familiares, según las últimas cifras. La base aérea estadounidense también da empleo a entre 700 y 800 alemanes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.