La primera depresión tropical de la temporada en el océano Pacífico oriental se formó en la tarde del martes, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en ingles) en Miami.

“A las 2:00 p.m., el centro de la depresión tropical One-E estaba localizaba cerca de la latitud 9.4 norte, longitud 126.7 oeste. La depresión se está moviendo hacia el oeste a cerca de 3 mph (6 km/h),pero esta noche se anticipa un giro hacia el noroeste”, indicó el NHC en su primer boletín.

“Los vientos máximos sostenidos son de cerca de 30 mph (45 km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica algún aumento en los próximos dos días, y se anticipa que el sistema se convierta en tormenta tropical el miércoles”, añade.

De lograrlo se llamará Amanda.

La NOAA anticipó en mayo que se espera que la temporada de huracanes en el Pacífico sea activa.