Miami. La tormenta tropical Cristina se formó el lunes en el océano Pacífico frente a la costa de Nicaragua, informaron meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Cristina tenía vientos máximos sostenidos de 45 mph. Su vórtice se ubica a 110 millas al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua, y a unas 125 millas al sureste de San Salvador, El Salvador.

Se pronostica que dejará entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con acumulados máximos de alrededor de 12 pulgadas, en zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves.

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Cristina es la segunda tormenta tropical que afecta el océano Pacífico oriental. La tormenta tropical Boris se formó el lunes y se espera que provoque lluvias intensas, inundaciones y posibles aludes de tierra en partes de la costa del Pacífico en el sur de México, informó el NHC.

El NHC indicó que Boris se ubicaba unos 85 millas al sureste de Acapulco y 50 millas al suroeste de Punta Maldonado. La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 40 mph y se desplazaba hacia el noreste a 2 mph.

Se prevé que Boris gire hacia el norte, llevando precipitaciones de 4 a 10 pulgadas a las zonas costeras de los estados de Guerrero y Oaxaca hasta la noche del lunes. El centro pronosticó que la tormenta tocaría tierra el martes.

“Estas lluvias pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado”, indicó el NHC.

Había una alerta de tormenta tropical activa desde Laguna de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero, y se esperaban condiciones de tormenta tropical en esa zona en un plazo de 24 horas.

Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, pero aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.