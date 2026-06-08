Un temblor de magnitud 6.4 se registró en la tarde del lunes al oeste de Cuba, sin que haya reportes de daños o heridos al momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro de la sacudida fue a 104 kilómetros al oeste, noroeste de Mantua, Cuba.

“Dada la intensidad reportada del terremoto, se cree que no existe amenaza de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes”, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Las autoridades de emergencia y la Red Sísmica de Puerto Rico publicarán información actualizada”, añadió la agencia.