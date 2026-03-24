Wellington, Nueva Zelanda. Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 7.6 se produjo cerca de Tonga en el océano Pacífico Sur el martes, lo que provocó evacuaciones costeras pero no advertencias de tsunami más amplias.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo se produjo a primera hora de la noche del martes, hora local, a una profundidad de unos 237 kilómetros (148 millas). Los terremotos a menor profundidad se sienten con más fuerza en la superficie.

El temblor tuvo su epicentro en el mar, 153 kilómetros (95 millas) al oeste de Neiafu, la segunda ciudad más grande de la nación insular.

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No hubo reportes inmediatos de daños.

La Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Tonga advirtió a todos en la nación insular de baja altitud que se trasladaran de inmediato a terrenos más altos o hacia el interior.

Las personas debían evitar las playas, las líneas costeras y las zonas costeras bajas hasta que se diera el visto bueno, según una publicación en la página de Facebook de la oficina.

El USGS no incluyó de inmediato una advertencia de tsunami para la región, y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái dijo en un boletín que no había amenaza de tsunami porque el sismo se había producido “a demasiada profundidad bajo tierra”.

Tonga es un archipiélago en Polinesia compuesto por 171 islas con poco más de 100,000 habitantes, la mayoría de los cuales vive en la isla principal de Tongatapu. El sismo del martes tuvo su epicentro más cerca del grupo de islas Vava’u.

Una persona que respondió el teléfono en el Tanoa International Dateline Hotel, frente a la playa en Nuku’alofa, que está en Tongatapu, dijo que no tenía conocimiento de ningún daño.

“Todo el edificio se sacudió. No hubo más daños. Todo estaba bien”, dijo.

Tonga está situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el arco de fallas sísmicas donde ocurre gran parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo. Un tsunami provocado por una erupción volcánica en 2022 mató a tres personas.

La nación insular está unos 1,800 kilómetros (1,100 millas) al noreste de Nueva Zelanda, donde funcionarios de gestión de desastres dijeron el martes que no había amenaza de tsunami para el país.