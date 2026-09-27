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Un sismo de magnitud 5.2 se registró en la tarde del domingo en la República Dominicana según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Este ocurrió a 8 kilómetros al sureste de Ramón Santana.

Mientras, la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) identificó el epicentro a 95 kilómetros de profundidad, a 213.85 kilómetros al oeste-noroeste de Mayagüez, Puerto Rico.

Ciudadanos en el oeste de Puerto Rico reportaron haberlo sentido.

“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes”, indicó la RSPR.