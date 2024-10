[Oct 24th]



🌡️Tenemos un récord de temperatura máxima en el área de San Juan con 95°F. Esta rompe el récord anterior de 94°F establecido en el 1979.



🌡️We have a new record high in the San Juan area of 95°F. This breaks the previous record of 94°F set in 1979.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/7zTkNvA3Rt