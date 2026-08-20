Un sismo de magnitud 6.7 remeció el jueves una región de los Andes de Perú, aunque las autoridades no reportaron afectaciones de momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 13:00 hora local (1800 GMT) y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al noroeste de la ciudad de Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho. El temblor tuvo una profundidad de 66.7 kilómetros.

El sismo se sintió en varias regiones del sur de Perú, incluido Ica y Arequipa.

Los temblores son frecuentes en Perú ya que el país se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, con frecuente actividad sísmica.

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