Un juicio masivo en los Emiratos Árabes Unidos contra disidentes que fue sumamente criticado en el extranjero sentenció a 43 personas a cadena perpetua el miércoles, mientras que algunas más recibieron otras condenas a prisión, informaron las autoridades.

Las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dabi se produjeron en un caso que, según el gobierno de EAU, implicaba a la Hermandad Musulmana, organización panislámica declarada grupo terrorista por los EAU. Sin embargo, los activistas denunciaron que el caso iba dirigido contra disidentes, algo que llamó la atención y suscitó protestas en las conversaciones sobre el clima de la COP28 de las Naciones Unidas celebradas en Dubái en noviembre.

La agencia de noticias estatal WAM dio a conocer los veredictos después de que defensores de derechos humanos dijeron que se habían dictado las sentencias. Cinco acusados fueron condenados a 15 años en prisión y otros cinco a 10 años. Otros 24 acusados vieron desestimados sus casos, informó WAM.

“Estas sentencias exageradamente largas son una burla de la justicia y un clavo más en el ataúd de la naciente sociedad civil de los EAU”, afirmó Joey Shea, investigador especializado en los EAU para Human Rights Watch. “Los EAU han arrastrado a decenas de sus más dedicados defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil a un juicio descaradamente injusto plagado de violaciones de las garantías procesales y acusaciones de tortura”.

El Emirates Detainees Advocacy Center, grupo dirigido por un emiratí que vive exiliado en Estambul, informó por separado que se habían dictado sentencias.

Amnistía Internacional también criticó las sentencias, afirmando que los acusados “habían estado recluidos en régimen de aislamiento prolongado, privados de contacto con sus familias y abogados y sometidos a privación de sueño por exposición continua a música a alto volumen”. A los procesados también “se les prohibió recibir los documentos judiciales más básicos”, afirmó.

“El juicio ha sido una desvergonzada parodia de justicia y ha violado múltiples principios fundamentales del derecho, entre ellos el principio de que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito, y el principio de que no se puede castigar retroactivamente a las personas en virtud de leyes que no existían en el momento del presunto delito”, ha declarado Devin Kenney, investigador de Amnistía Internacional.