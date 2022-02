( The Associated Press )

Los niños caminan entre cadáveres de animales que han muerto de inanición, una imagen cruda de la sequía que amenaza a millones de personas en el Cuerno de África.

Somalia, Kenia y ahora Etiopía han sonado la alarma sobre la alteración climática que amenaza una zona frágil recorrida por pastores y otros que tratan de mantener vivos a sus animales y a sí mismos.

En la región somalí de Etiopía, la gente ha visto la falta de lluvias en tres temporadas consecutivas. Las sequías van y vienen a lo largo de los años, pero Zaynab Wali dijo a un equipo de la agencia para la infancia de las Naciones Unidas que ella y sus siete hijos jamás han visto cosa semejante.

Durante la última sequía, cinco años atrás, el gobierno distribuyó alimentos y forraje, dijo. Esta vez “no tenemos suficiente comida para nuestra familia”.

Se prevé que más de 6 millones de personas en Etiopía necesitarán ayuda humanitaria con urgencia para mediados de marzo, dijo la UNICEF el martes. En la vecina Somalia, más de 7 millones de personas necesitan ayuda con urgencia, dijo Somali NGO Consortium en un comunicado, y pidió a los donantes internacionales que aumenten sus donaciones.

Ésta podría ser la sequía más grave en la región en 40 años, según dicho organismo.

“Ha pasado apenas un mes de la larga estación seca y ya he perdido 25 cabras y ovejas”, dijo Hafsa Bedei en la región somalí de Etiopía a UNICEF. “También he perdido cuatro camellos. No hay dónde pastar”. Tampoco hay comida suficiente para sus seis hijos, dijo.

UNICEF estima que más de 150,000 niños de esas regiones han abandonado la escuela para ocuparse de conseguir agua y realizar otras tareas.

“La mortandad de animales es impresionante, aumenta cada mes, y la muerte de animales significa falta de alimentos para los niños, las familias”, dijo Gianfranco Rotigliano, representante de UNICEF en Etiopía, a una reunión por videoconferencia en Ginebra.

Dijo que algunas fuentes de agua se estaban secando o ya estaban secas y destacó la necesidad de rehabilitar pozos, realizar perforaciones y conseguir agua para los sistemas de alimentación y salud.