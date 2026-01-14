Sindicato de prensa de Venezuela informa la excarcelación de seis periodistas
Uno de ellos llevaba casi cuatro años preso.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles sobre la excarcelación de seis periodistas, entre ellos Víctor Ugas y Carlos Marcano, cuyos padres habían pedido al papa León XIV que intercediera por su liberación.
A través de varias publicaciones en X, el SNTP señaló que también fueron excarcelados los periodistas Rafael García, Leandro Palmar y Belises Cubillán, así como Ramón Centeno, quien estuvo detenido casi cuatro años.