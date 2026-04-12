El tifón Sinlaku, el primero de la temporada de tifones de abril en el Pacífico noroccidental en varios años, se fortaleció el domingo hasta alcanzar el equivalente a un huracán categoría 5. Sus vientos estaban en 170 mph y su presión barométrica bajó hasta los 902 mb, lo que lo convierte en la tormenta activa más poderosa actualmente.

El sistema continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia el archipiélago de las Islas Marianas, especialmente Guam, donde las autoridades han activado planes de emergencia ante el riesgo de vientos destructivos e inundaciones repentinas.

“Esta tormenta es una amenaza seria para la isla de Guam. Sinlaku producirá vientos destructivos y lluvias que provocarán inundaciones, lo que probablemente derivará en cortes de energía y daños estructurales”, afirmó el meteorólogo internacional de AccuWeather Tyler Roys.

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Según el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones (JTWC) y meteorólogos internacionales, se esperan algunas fluctuaciones en intensidad antes de su paso cercano al territorio estadounidense entre el lunes y martes.

Las autoridades locales han advertido que el mayor peligro inmediato será la lluvia intensa en corto tiempo, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente debido a suelos ya saturados. En respuesta, la Guardia Costera de Estados Unidos movilizó embarcaciones fuera del puerto de Apra para prepararse ante posibles operaciones de rescate tras el paso del fenómeno.

El sistema se formó cerca del estado de Chuuk, en Micronesia, y se convirtió en tifón el 11 de abril, destacándose como uno de los ciclones tropicales más tempranos en alcanzar esta categoría durante el mes de abril en los últimos años dentro de la cuenca del Pacífico occidental.

Además de Guam, las islas cercanas Rota, Tinian y Saipán permanecen bajo vigilancia por tifón ante la posibilidad de vientos sostenidos peligrosos, cortes eléctricos y daños estructurales. Las autoridades han indicado que refugios podrían abrirse si las condiciones continúan deteriorándose.