Un sismo de magnitud 6 se sintió durante la madrugada de este miércoles en el distrito de San Juan de Marcona, en la región de Ica, en la costa sur de Perú, sin que se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico se presentó a la 1:07 horas (6:07 GMT), con epicentro en el océano Pacífico, a 96 kilómetros al oeste de Marcona, en la provincia de Nasca, y a una profundidad de 36 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico alcanzó una intensidad de grado IV en la escala de Mercalli en San Juan de Marcona, por lo que fue percibido entre “leve y moderado” en las zonas cercanas al epicentro, anotó el Indeci.

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Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordinó con las autoridades locales, quienes informaron que fue percibido como “leve” en distritos como Chincha Baja, Grocio Prado, Nasca, El Ingenio, Pisco, Paracas y San Clemente y como “moderado” en Ica, Ocucaje, Parcona, Chincha Alta, El Carmen, Tambo de Mora, Marcona y Palpa.

Posteriormente, el IGP informó que a las 2:24 horas (7:24 GMT) se sintió otro sismo de magnitud 4 en la zona, con epicentro a 94 kilómetros de Marcona y una profundidad de 31 kilómetros.

El Indeci aseguró que unidades de primera respuesta continúan, junto a las autoridades locales, el monitoreo en las zonas vulnerables, sin reportar daños hasta el momento, mientras que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que el sismo no generó la alerta de tsunami en el litoral peruano.

Tras reiterar las indicaciones de seguridad que debe seguir la población ante este tipo de eventos, informó que a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordina con las autoridades regionales y locales, supervisa la situación y exhorta mantener activos los centros de operaciones de emergencia locales.

El distrito minero y portuario de San Juan de Marcona, ubicado a unos 520 kilómetros al sur de Lima, ha sufrido en los últimos días una serie de sismos con magnitudes que han variado entre 5.4 y 4.6, sin que se reporten daños, pero sí gran alarma en su población.

Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, reportó entre enero y mediados de este mes unos 790 movimientos telúricos, según datos del IGP.

El último terremoto devastador en el país andino se registró en agosto de 2007 en la región de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.

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