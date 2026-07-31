Kumamoto, Japón. Miles de sobrevivientes de un potente sismo que remeció el suroeste de Japón pasaron el viernes en refugios abarrotados o durmieron en sus autos mientras enfrentaban escasez de agua, electricidad y combustible y a las altas temperaturas veraniegas que avivaron eñ temor a enfermedades relacionadas con el calor.

El número de muertos por el terremoto aumentó a 34, dijo el viernes el gobierno de la prefectura de Kumamoto, mientras los rescatistas se afanaban en dar con los desaparecidos tras el temblor que provocó una explosión en un centro comercial, derribó la chimenea de una fábrica y arrasó viviendas.

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Cientos de casas seguían sin electricidad a última hora de la tarde del viernes, aunque menos que los miles que resultaron afectados en un primer momento, mientras las autoridades trabajaban para restablecer el suministro. Decenas de miles de hogares más no tenían agua corriente.

El temblor de magnitud 7.1 sacudió el martes Kyushu, la principal isla del sur de Japón. Mientras las operaciones de búsqueda entraban en su cuarto día, ni la cifra de desaparecidos ni la magnitud de los daños en las viviendas de la región estaban claras todavía.

Las autoridades dijeron que se confirmaron 34 muertes relacionadas con el desastre y que había otro deceso bajo investigación. Decenas de personas resultaron heridas.

23 Fotos Al momento se han reportado decenas de heridos.

Miles están sin agua y electricidad mientras se dispara el calor

Unas 800 viviendas estaban sin electricidad, según la compañía eléctrica regional, mientras que las autoridades de Kumamoto dijeron que más de 79,00 no tenían aún suministro de agua. Más de 9,000 personas se alojaban en refugios, donde se estaban añadiendo fuentes de energía para ofrecer aire acondicionado.

El combustible también escaseaba, ya que los cortes de electricidad dejaron fuera de servicio a las gasolineras y los daños causados por el temblor interrumpieron el reparto desde otras regiones. Muchos han recurrido a dormir en sus vehículos, pero con la escasez de combustible les cuesta mantener el aire acondicionado funcionando en medio de temperaturas sofocantes.

La agencia meteorológica de Japón y el Ministerio de Medio Ambiente emitieron el viernes una alerta por calor extremo para la ciudad de Kumamoto, donde las temperaturas llegaron a los 36º Celsius (97º F), tras los sofocantes 35º C (95º F) registrados en la víspera.

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Hirokazu Sato, que perdió su casa en el sismo, contó que él, su esposa y sus tres hijos permanecerían en su auto hasta que pudieran mudarse a una vivienda temporal.

“No sé qué tan pronto podría mudarme”, dijo Sato. “Necesitamos tener el aire acondicionado encendido durante el día y la noche, lo que consume gasolina”.

Kumamoto también es un importante centro industrial, y preocupa que el movimiento telúrico pueda interrumpir durante meses las cadenas de suministro de semiconductores y autopartes.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, un gigante mundial de chips que tiene una planta en Kumamoto, dijo que evacuó temporalmente a los trabajadores de la instalación después de que experimentara fuertes sacudidas por el terremoto. Además, señaló que todo el personal estaba a salvo y que las operaciones se reanudarían gradualmente después de que las inspecciones determinaran que la estructura era sólida, aunque todavía se realizaban inspecciones detalladas y evaluaciones de impacto.

Sigue la búsqueda, con número desconocido de desaparecidos

Las autoridades japonesas describieron la tarde del viernes como un punto crucial para las labores de rescate, ya que algunos expertos dicen que las posibilidades de supervivencia disminuyen después de los primeros tres días.

Con perros de búsqueda, los equipos continuaban buscando sobrevivientes en la zona de Kumamoto el viernes, incluido el lugar donde colapsó el centro comercial Aeon Mall en la localidad de Kashima, donde se registraron algunos de los peores daños. Cuando se produjo el sismo, en el recinto había miles de personas.

La empresa señaló que unos 3.000 compradores fueron evacuados a un estacionamiento antes de que se produjera una explosión en otra parte del centro comercial, donde algunos miembros del personal seguían trabajando. El segundo piso del edificio se vino abajo y dejó a personas atrapadas.

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En el lugar, se confirmó la muerte de siete personas y 11 fueron rescatadas, dijo a reporteros en Tokio el secretario jefe del gobierno japonés, Minoru Kihara, el viernes. Las autoridades no precisaron cuántas personas seguían desaparecidas.

Por otra parte, se dio por finalizado el operativo de búsqueda en una fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde una chimenea colapsó debido al terremoto, añadió Kihara. Los rescatistas sacaron a 11 personas de allí y otras nueve fueron confirmadas muertas.

El viernes continuaban también las búsquedas a menor escala en sitios con casas colapsadas en localidades del sur de Kumamoto muy afectadas.

Evalúan viviendas dañadas mientras algunos trenes bala reanudan su servicio

En Hikawa, una de las localidades más afectadas de Kumamoto, las autoridades indicaron que más de 800 de las 4.500 viviendas del pueblo quedaron destruidas o dañadas. Muchos residentes durmieron dentro de sus vehículos en parques, en el estacionamiento municipal o fuera de sus casas.

Algunos no tenían agua o electricidad, mientras que otros tenían miedo de dormir en espacios interiores, como Ayako Sudo, de unos 70 años, que dormía en su coche con su esposo.

“Como es una casa de madera, las sacudidas son realmente intensas”, dijo Sudo. “Incluso cuando los terremotos son pequeños, tiembla, y me deja esta sensación de miedo. Así que creo que prefiero un lugar que se sienta seguro”.

Sudo ya había dormido en su auto durante dos semanas antes, luego de un potente sismo que sacudió Kumamoto en 2016.

“Es agotador”, dijo. “Hemos estado privados de sueño en el coche”.

Mientras, los trenes bala Shinkansen volvieron a circular entre Kumamoto y Fukuoka, al norte, pero con servicios reducidos, según Kyushu Railway Co., mientras que los que conectan ciudades hacia el sur hasta Kagoshima seguían suspendidos.

Los trenes locales en las zonas afectadas, principalmente en el sur de Kumamoto, seguían suspendidos debido a los daños causados por el sismo.